Puerto Rico vs. Italia hoy en Houston: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026
El WBC entra en fase definitiva y los boricuas tienen la misión de avanzar y jugar una nueva semifinal
Puerto Rico abre su participación en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Italia, la selección que sorprendió en el Grupo B y se metió entre las ocho mejores. El cruce se juega en Houston y será el primer partido de la jornada del sábado, con transmisión para todo Estados Unidos.
Puerto Rico vs. Italia: hora y cómo ver en vivo en EE.UU.
De acuerdo con el calendario oficial del torneo, Puerto Rico e Italia se enfrentarán el sábado 14 de marzo, a las 3.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en Daikin Park, el estadio de los Houston Astros.
Daikin Park fue sede del Grupo B en la fase de grupos y ahora recibe uno de los dos cruces de cuartos del lado del cuadro A/B. El partido entre Puerto Rico e Italia definirá a uno de los semifinalistas que viajarán luego a Miami para la recta final del WBC.
- En Estados Unidos, el juego se podrá ver en vivo por FS1, dentro del paquete de señales de FOX para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- Para la audiencia de Latinoamérica, el Puerto Rico - Italia se podrá ver en vivo a través de Disney+ y Beisbol Play.
Cómo llegan Puerto Rico e Italia al cruce de cuartos de final del WBC
Según el repaso de la fase de grupos que hizo MLB, Puerto Rico clasificó a cuartos como segundo del Grupo A con marca de 3-1, por detrás de Canadá. Los boricuas ganaron ante Colombia (5-0), Panamá (4-3) y Cuba (4-1) y cayeron 3-2 frente a Canadá en el cierre del grupo A.
Italia, en tanto, llega como ganadora del Grupo B gracias a una campaña perfecta de 4-0 en Houston. La selección europea viene de ganarle 8-0 a Brasil, 7-4 a Gran Bretaña, 8-6 a Estados Unidos y 9-1 a México. En su previa de cuartos, MLB destaca el impacto ofensivo de Vinnie Pasquantino, que conectó tres jonrones en la victoria sobre México.
Con esos antecedentes, el cruce en Daikin Park enfrenta a una selección puertorriqueña con experiencia en fases finales del WBC (dos subcampeonatos recientes). Además, enfrenta a una Italia que viene de eliminar a México y de dar uno de los golpes más sonoros de la fase de grupos ante Estados Unidos.
El ganador viajará a Miami para enfrentarse en semifinales al vencedor de Venezuela vs. Japón, según el cuadro de cuartos y semis que detalla MLB.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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