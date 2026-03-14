Puerto Rico vs. Italia hoy en Houston: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Puerto Rico abre su participación en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Italia, la selección que sorprendió en el Grupo B y se metió entre las ocho mejores. El cruce se juega en Houston y será el primer partido de la jornada del sábado, con transmisión para todo Estados Unidos.​

Puerto Rico vs. Italia: hora y cómo ver en vivo en EE.UU.

De acuerdo con el calendario oficial del torneo, Puerto Rico e Italia se enfrentarán el sábado 14 de marzo, a las 3.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en Daikin Park, el estadio de los Houston Astros.

Daikin Park fue sede del Grupo B en la fase de grupos y ahora recibe uno de los dos cruces de cuartos del lado del cuadro A/B. El partido entre Puerto Rico e Italia definirá a uno de los semifinalistas que viajarán luego a Miami para la recta final del WBC.​

En Estados Unidos, el juego se podrá ver en vivo por FS1 , dentro del paquete de señales de FOX para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 .

, dentro del paquete de . Para la audiencia de Latinoamérica, el Puerto Rico - Italia se podrá ver en vivo a través de Disney+ y Beisbol Play.

El equipo de Cervelli ganó sus cuatro partidos del WBC 2026 y se clasificó como líder de su grupo FIBS

Cómo llegan Puerto Rico e Italia al cruce de cuartos de final del WBC

Según el repaso de la fase de grupos que hizo MLB, Puerto Rico clasificó a cuartos como segundo del Grupo A con marca de 3-1, por detrás de Canadá. Los boricuas ganaron ante Colombia (5-0), Panamá (4-3) y Cuba (4-1) y cayeron 3-2 frente a Canadá en el cierre del grupo A.

Italia, en tanto, llega como ganadora del Grupo B gracias a una campaña perfecta de 4-0 en Houston. La selección europea viene de ganarle 8-0 a Brasil, 7-4 a Gran Bretaña, 8-6 a Estados Unidos y 9-1 a México. En su previa de cuartos, MLB destaca el impacto ofensivo de Vinnie Pasquantino, que conectó tres jonrones en la victoria sobre México.

Con esos antecedentes, el cruce en Daikin Park enfrenta a una selección puertorriqueña con experiencia en fases finales del WBC (dos subcampeonatos recientes). Además, enfrenta a una Italia que viene de eliminar a México y de dar uno de los golpes más sonoros de la fase de grupos ante Estados Unidos.

Puerto Rico's Eddie Rosario celebrates after scoring against Panama in the ninth inning of a World Baseball Classic game in San Juan, Puerto Rico, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)� Fernando Llano� - AP�

El ganador viajará a Miami para enfrentarse en semifinales al vencedor de Venezuela vs. Japón, según el cuadro de cuartos y semis que detalla MLB.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.