Quién es Paola, la hija del periodista Jorge Ramos que empezó un nuevo desafío: “En inglés”

“Hola, me llamo Jorge Ramos y esto es The Moment”, se presentó el periodista en el estreno de su nuevo podcast, donde estuvo acompañado por su hija Paola. “Él es mi papá y es la primera vez que hacemos esto en inglés”, comentó ella. “Con acento”, bromeó Ramos en el primer episodio. Esta interacción reflejó la complicidad entre padre e hija, y mostró en segundos cómo Paola siguió sus pasos en el periodismo como una voz importante para la comunidad migrante en EE.UU.

El camino de Paola Ramos en el periodismo

Paola nació en 1987 en Miami, Florida, y es la primera hija del matrimonio entre la cubana Gina Montaner y el periodista mexicano. Durante su infancia vivió en Madrid, España, y en 2009 se graduó en el Barnard College con una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno. En 2015, obtuvo su maestría en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School.

Paola obtuvo su maestría en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School en 2015 y sus padres estuvieron en su graduación Instagram/@paoramos

Durante su maestría, fue líder Hauser en el Centro de Liderazgo Público de la Harvard Kennedy School. Estos fueron los primeros pasos para acercarse al Partido Demócrata. En 2012, participó en la campaña de reelección del presidente Barack Obama y luego fue designada como subdirectora de medios hispanos para la campaña de Hillary Clinton en 2016.

La hija de Jorge Ramos trabajó en la campaña presidencial de Hillary Clinton como subdirectora de medios hispanos Instagram/@paoramos

“Pasé los últimos 16 meses luchando por gente como Dulce y José, gente que confió en nosotros y en @hillaryclinton para que los protegiéramos y construyéramos un futuro mejor para ellos. Puede que hoy sea mi último día en la sede central, pero estoy más comprometida que nunca a ser la voz de Dulce, José y de nuestra comunidad. @realdonaldtrump, más te vale tener cuidado”, sostuvo la comunicadora al culminar su trabajo con Hillary Clinton, en 2016.

El posteo de Paola Ramos en noviembre de 2016 IG @paoramos

Trabajos en la televisión y su mirada puesta en la comunidad migrante en EE.UU.

Paola trabaja como colaboradora de Telemundo News y MSNBC, donde es la presentadora de Field Report, un programa que cubre temas sociales, políticos y culturales con una perspectiva directa hacia las comunidades.

“¿Cuáles son sus valores?“, le consultó Paola Ramos a un grupo de latinos sobre Mayra Flores, representante del 34.º distrito congresional de Texas de 2022 a 2023 por el Partido Republicano. “Es una mujer latina que dice que suficiente es suficiente”.

Ramos es también excorresponsal del Vice News. Su artículo The Latinx Drag Queens Spearheading HIV Activism on the Border (2018) sobre un grupo de drag queens que organizaron un evento para concientizar sobre la enfermedad, le otorgó una nominación a un premio GLAAD Media Award. En ese mismo año, fue la oradora principal de la Celebración de la Herencia Latina de la Universidad George Washington.

Su trabajo se centra en cuestiones que afectan a los latinos en Estados Unidos. A través de sus dos libros, Finding Latinx: In search of the voices redefining Latino identity (2020) y Defectors: The rise of the Latino far right and what it means for America, publicado en septiembre de 2024, explora la diversidad, identidad y trauma político de los latinos en el país norteamericano.

“Hacer que todos cuenten. Ayudar a que todos sean vistos. A eso se reduce Latinx”, sostiene Ramos sobre el movimiento Latixns.