Quién ganó Miss Colombia: la periodista que participará del Miss Universo 2025

La periodista Vanessa Pulgarín ganó Miss Colombia y representará a su país en el certamen de Miss Universo 2025, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia. Recientemente, la modelo reveló el momento desgarrador que marcó su vida y contó cómo se ha visto inspirada por la pérdida de un familiar para alcanzar su sueño de convertirse en reina de belleza.

Quién es la ganadora de Miss Colombia 2025 que irá a Miss Universo Tailandia

Originaria de Medellín, Vanessa Pulgarín fue coronada como Miss Colombia el pasado 28 de septiembre y ahora viaja a Asia en busca de la corona del certamen internacional, según RCN.

Miss Universe Antioquia- Vanessa Pulgarín Monsalve

La mujer fue seleccionada como ganadora del concurso nacional luego de destacar en las áreas evaluadas por los jurados, como conocimientos, liderazgo, espontaneidad, belleza, belleza, entre otras.

Esto debido a que el certamen de belleza colombiano tuvo lugar en un formato tipo reality show que fue transmitido por RCN, por lo que todo el público fue testigo de la evolución de Vanessa.

La nueva Miss Colombia 2025 tiene 33 años de edad, y cuenta con una preparación profesional en Comunicación Social y Periodismo por parte de la Universidad Pontifica Bolivariana.

Vanessa Pulgarín es la modelo que representará a Colombia en Miss Universo 2025 (Facebook/Señorita Colombia - Miss Colombia)

En cuanto a su experiencia dentro del mundo de las pasarelas, Pulgarín ya había participado en el certamen nacional de belleza en 2017, cuando fue nombrada Virreina. Además, viajó a Tokio, Japón, para concursar en el Miss International 2017.

La nueva Miss Colombia habla sobre la pérdida que marcó su vida

A pesar de que ahora se encuentra en uno de los puntos más importantes de su carrera, hasta el momento, Vanessa Pulgarín también abrió su corazón y reveló la gran pérdida que sufrió y que la lleva a cargar con la memoria de uno de sus familiares más queridos, según la Revista Semana.

De acuerdo con la modelo y comunicadora, su padre falleció tras ser víctima de la violencia en Colombia, aunque se trató de un episodio muy complicado en su vida, también le ayudó como motivación para seguir adelante y luchar por sus sueños.

Esta pérdida ocurrió cuando la Miss solo tenía 10 años de edad, por lo que la huella del fallecimiento de su papá, así como el ver que su madre cayó en una fuerte depresión, es bastante profunda e imborrable.

La Miss Colombia Vanessa Pulgarín viaja a Tailandia para participar en el Miss Universo 2025 (Facebook/Argentina - The Perfect Miss)

Sin embargo, Pulgarín y su familia lograron salir adelante y actualmente, la mujer de 33 años, originaria de Medellín, no solo se dedica al modelaje, sino también a las redes sociales, además de contar que estar dentro de la industria del entretenimiento es algo con lo que siempre soñó.

Vanessa Pulgarín sería una de las favoritas para ganar Miss Universo, según la IA

Al consultar la herramienta de inteligencia artificial Meta AI, se menciona que la colombiana es una de las favoritas para coronarse como Miss Universo 2025. La mujer destaca por su gran belleza, aunque no es la única candidata latina con probabilidades de ganar.

Otras herramientas, como ChatGPT, están de acuerdo en contemplar a Pulgarín como una de las modelos con más posibilidades de ganar, aunque también destacó algunos matices.

La nueva Miss Colombia destaca por su trayectoria e interés en la ayuda social (Facebook/Vanessa Pulgarín)

Algunos de los puntos a su favor son su experiencia previa en certámenes de belleza de gran importancia, su nacionalidad, ya que Colombia tiene una fuerte presencia en los concursos de este tipo. También destaca por su habilidad profesional y por sus intereses en el deporte y en la ayuda social.

Sin embargo, existirán muchos desafíos en su camino rumbo al Miss Universo 2025, según la IA también hay otras competidoras que comparte cualidades con Vanessa Pulgarín y que en lo imprevisible del certamen podrían obtener la ventaja.