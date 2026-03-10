¿Se perfila el favorito del WBC? La advertencia del “Big Papi” sobre Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El histórico beisbolista dominicano David Ortiz, el “Big Papi”, miembro del Salón de la Fama y referente de los Red Sox, lanzó una advertencia sobre el nivel competitivo que muestra Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Según reportes desde Miami, el exslugger describió al conjunto vinotinto como un trabuco durante su análisis de la fase de grupos del torneo internacional. Sus declaraciones generan impacto en el ámbito deportivo debido a la importancia del Grupo D, el cual comparten ambas selecciones junto a Israel en el loanDepot park.

El guiño del “Big Papi” a Venezuela en el WBC

Ortiz, quien acompaña el certamen en calidad de figura destacada, resaltó la capacidad del equipo venezolano para sorprender a sus oponentes.

El dominicano señaló que los jugadores venezolanos poseen una peligrosidad particular por su estilo de juego silencioso pero contundente.

David Ortiz elogió al próximo rival de República Dominicana

“Esos muchachos son peligrosos porque están calladitos y te pueden hacer un lío”, afirmó el “Big Papi” sobre la conformación del seleccionado caribeño, según un video que circuló en redes y grabado en Miami, en el estadio de los Marlins.

Estas palabras reflejan el respeto que genera la actual plantilla venezolana entre las figuras más destacadas del deporte mundial.

El equipo venezolano, liderado en el terreno por figuras de renombre como Ronald Acuña Jr., cumplió sus tres primeros compromisos ante Países Bajos, Israel y Nicaragua en el complejo ubicado en Little Havana.

La victoria en esta instancia resulta fundamental para las aspiraciones del conjunto, pues el Grupo D define las llaves hacia los cuartos de final del evento global. La presencia de peloteros de élite en el roster permite que Venezuela se consolide como un candidato serio a pelear por un lugar en las semifinales, las cuales tienen lugar en el mismo escenario en Miam.

¿Se calienta el escenario en Miami?: el reto entre venezolanos y dominicanos antes del choque en el Clásico Mundial

La proximidad del duelo entre Venezuela y República Dominicana añade tensión a la competencia. Para Ortiz, el enfrentamiento contra su país natal representa uno de los puntos más altos de la agenda deportiva hasta el 11 de marzo.

El dominicano subraya las afinidades culturales entre ambos países, lo cual otorga un componente emocional adicional a la rivalidad deportiva sobre el diamante. La expectativa por este cruce crece entre los aficionados que colman el loanDepot Park, donde la estrategia y el talento definen el rumbo de cada equipo.

Venezuela vs. República Dominicana

Venezuela mantiene su enfoque total en el desempeño dentro del terreno para asegurar su clasificación. La solidez colectiva, valorada por expertos como Ortiz, posiciona a los venezolanos como una amenaza real frente a cualquier potencia regional.

Mientras la fase de grupos transcurre con intensidad, el cuerpo técnico y los jugadores ajustan piezas para encarar los retos venideros. La estructura del torneo exige una precisión constante, algo que el roster criollo busca demostrar en cada entrada disputada en Miami.

Qué tiene que pasar para que Venezuela y República Dominicana se enfrenten en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 AP

Con el respaldo de una afición numerosa y el reconocimiento de leyendas de la disciplina, el camino hacia la siguiente fase depende del control y la contundencia de sus estrellas durante los próximos días decisivos del evento internacional que reúne a lo mejor de la pelota a nivel global.