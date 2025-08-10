Terminó la búsqueda implacable: así es el penthouse en Nueva York que Liam Neeson logró vender por más de US$10 millones

Liam Neeson vendió su lujoso penthouse ubicado en una zona exclusiva de Nueva York, con vistas privilegiadas a Central Park y al Río Hudson. El actor de películas de acción obtuvo más de US$10 millones a cambio del inmueble.

El penthouse de Liam Neeson en Nueva York

La propiedad se encuentra en Lincoln Square y fue puesta en 2024, cuando el famoso pedía US$12.75 millones. Se trata de la casa en la que vivió Liam Neeson junto a su fallecida esposa Natasha Richardson, según People.

Liam Neeson vendeió su penthouse de Nueva York en más de diez millones de dólares (People/Krisztina Crane)

La casa tiene 4499 pies cuadrados (418 m²) de superficie y fue adquirida por el protagonista en 1999 por US$3.9 millones, según Rob Report.

Es una vivienda lujosa con un gran vestíbulo, sala esquinera, sala familiar, cocina, comedor y grandes ventanales. Además, posee una suite principal con gimnasio, spa y tocador.

Las cortinas son a medida y están por toda la casa, los muebles empotrados y el lavadero son parte de la propiedad que tiene cinco habitaciones y cinco baños, pues combina tres unidades separadas.

El penthouse en Nueva York de Liam Neeson y la fallecida Natasha Richardson (People/Krisztina Crane)

También se ofrece a sus nuevos dueños algunas comodidades dentro del edificio, como el servicio de portero 24/7, conserje, gimnasio, piscina y cancha de baloncesto.

Aunque Architectural Digest documentó que el penthouse se puso en venta en el 2024 en US$12.75 millones, la venta final fue US$10.75 millones, dos millones de dólares menos de lo que el actor planeaba conseguir con la transacción.

El penthouse de Neeson en Nueva York tiene vista a Central Park (People/Krisztina Crane)

Qué le pasó a Natasha Richardson, esposa de Liam Neeson

La pareja de artistas vivía en un matrimonio feliz y estable hasta que un accidente cambió todo por completo y obligó al actor a cumplir con una dolorosa promesa que ambos habían hecho tiempo atrás.

Tras 15 años de casados, Richardson murió luego de sufrir un golpe en la cabeza mientras practicaba esquí en Quebec, Canadá.

Poco después del golpe, la actriz fue llevada al hospital y cayó en coma. Cuando Neeson llegó a verla ya era demasiado tarde. El famoso habló con su esposa y le dijo que la llevaría a Nueva York, con toda su familia y amigos.

La actriz Natasha Richardson, esposa fallecida de Neeson, murió repentinamente a los 45 años (Archivo)

La famosa falleció el 18 de marzo de 2009 y el viudo decidió donar el corazón, los riñones y el hígado de su esposa. Tras 16 años de la tragedia, el protagonista de acción había permanecido soltero, aunque recientemente tuvo romance con la coprotagonista de su nueva película.

Liam Neeson estrena romance con Pamela Anderson

El artista de 73 años y la protagonista de 58 causaron revuelo en Hollywood tras confirmar su relación. Ambos se conocieron durante el rodaje de The Naked Gun y desde entonces tienen una conexión sumamente especial.

A más de 15 años del accidente que marcó la vida de Neeson, el famoso se da una nueva oportunidad en el amor y todos sus amigos cercanos y familiares aprueban la relación.

Pamela Anderson y Liam Neeson protagonizan la película The Naked Gun (Instagram/@pamelaanderson)

Las dos figuras públicas comenzaron a enviar pistas de la química que existe entre ambos durante la promoción de su nueva película, una cinta que mezcla la acción y la comedia, cuya primera película se estrenó en 1988 y estaba protagonizada por Leslie Nielsen.

La primera acción de Anderson hacia Neeson que dejó a todos impresionados fue el beso que le dio en la mejilla durante la alfombra roja en Londres, cuando se tomaron de la mano en una de sus entrevistas o cuando posaron junto a los hijos de cada uno, como una verdadera familia.