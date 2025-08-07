Es migrante, fue a una audiencia de rutina para extender su visa y terminó detenida por el ICE en Nueva York

La joven surcoreana Yeonsoo Go, de solo 20 años y residente de Nueva York, acudió a una audiencia migratoria de rutina con el objetivo de extender el plazo de su visa actual, pero fue arrestada al salir del tribunal por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora, se encuentra detenida en el 26 Federal Plaza y la comunidad religiosa pide por su liberación.

Yeonsoo Go se mudó a Nueva York en 2021 con su madre, la reverenda Kyrie Kim, quien sirve en el ministerio asiático de la Diócesis Episcopal de Nueva York y es la primera mujer ordenada en la Diócesis de Seúl de la Iglesia Anglicana de Corea. La joven se graduó de la escuela secundaria Scarsdale, del condado de Westchester. Sin embargo, el pasado jueves 31 de julio acudió a una audiencia migratoria para continuar con la renovación de su visa y al salir del tribunal fue detenida por agentes del ICE, según informó ABC News.

De acuerdo con las declaraciones de un abogado cercano al caso al medio estadounidense, la joven surcoreana había solicitado extender su visa actual de subordinado de trabajador religioso, porque expiraba en diciembre.

La migrante había acudido a la audiencia procesal en la que el juez le había dado una fecha para regresar al tribunal en octubre. Sin embargo, al salir del edificio, los agentes migratorios la esperaban para arrestarla. “Estaba con su madre. Estaba desconsolada. Y cuando me llamó por la noche, más tarde ese mismo día, estaba desmoronada”, relató el novio de Go, Leo Chu.

La surcoreana había manifestado su preocupación incluso antes de acudir a la audiencia. “Estaba un poco nerviosa por el clima político. Ahora, sus miedos se han hecho realidad”, añadió su amiga, Gabriella López.

Go terminó arrestada en el espacio de detención que funciona en el 26 Federal Plaza. El sábado pasado la comunidad religiosa y de la ciudad se acercaron al Tribunal de Inmigración a apoyar a los familiares de la surcoreana y reclamaron por su liberación.

“Su madre recibe llamadas regulares de Yeonsoo y se aloja en el número 26 de Federal Plaza, que, como sabemos, no es un centro con duchas, camas ni comida caliente. Por lo tanto, las detenciones aquí no solo son ilegales, sino también inmorales”, declaró el reverendo Matthew Heyd, de la Diócesis Episcopal de Nueva York.

Qué explicaciones dio el ICE sobre el arresto de la joven surcoreana

A pesar de que el abogado de la migrante asegura que su visa expiraba en diciembre de este año, Tricia McLaughlin, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Go se quedó en el país “más tiempo del permitido por su visa, que venció hace más de dos años”.

“El ICE la arrestó el 31 de julio y la puso en un proceso de deportación acelerada”, señaló la subsecretaria sobre el caso de la surcoreana.

Mientras tanto, los miembros de la comunidad esperan ser oídos y piden por la liberación de Go.