Intentó entrar a EE.UU. en un vuelo, pero la CBP le encontró la “plaga de granos más destructiva del mundo”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptó a un pasajero que llevaba restos del escarabajo khapra, considerado “la plaga de granos más destructiva del mundo”, según las autoridades.

Qué pasó con el insecto generador de plagas encontrado por CBP

El pasajero arribó el 18 de abril al Aeropuerto Metropolitano de Detroit y fue derivado a una inspección agrícola secundaria por especialistas de la CBP.

Así lucía la piel mudada del escarabajo encontrado por CBP CBP

La agencia informó en enero de 2026 que el viajero tenía en su equipaje una bolsa con semillas para cultivo no declaradas, lo que motivó un análisis más exhaustivo del contenido.

Cómo encontró CBP el escarabajo khapra en un aeropuerto de EE.UU.

En un principio se creía que solo eran las semillas, por lo que la alarma no fue tan grande. Sin embargo, durante el análisis de laboratorio, los especialistas detectaron una piel mudada del escarabajo khapra entre el material incautado.

“Diferenciar el escarabajo khapra de especies estrechamente relacionadas es difícil y requiere microdisección, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos logró identificar oficialmente el espécimen”, detalló la agencia sobre el proceso que usaron.

La CBP le encontró al pasajero un paquete no declarado CBP

Fadia Pastilong, directora del puerto de la zona, aseguró que el pequeño animal es una enorme amenaza por lo difícil que se vuelve detectarlo: “Incluso interceptar una piel mudada es un gran problema”.

De igual forma, las autoridades de aduanas liberaron al pasajero y le advirtieron que en la siguiente ocasión debía declarar los productos agrícolas. Mientras tanto, los expertos se llevaron las semillas para analizarlas.

Qué provoca un escarabajo khapra

Respecto al peligro que representa un escarabajo khapra para EE.UU., es capaz de generar plagas devastadoras. Ya sea vivo o muerto, una infestación “se puede colar en graneros o almacenes” y hacer mucho daño.

La CBP recordó que la introducción del escarabajo khapra en Estados Unidos podría tener consecuencias graves para la seguridad alimentaria y la economía del país.

Según las autoridades, una infestación de esta plaga puede causar pérdidas millonarias en cultivos y productos almacenados, además de requerir costosos procesos de erradicación.

Qué está prohibido llevar a un aeropuerto de EE.UU.

Si bien hay productos que pueden pasar por los filtros siempre y cuando se declaren ante la CBP, hay otros que no.

La propia Administración de Seguridad en el Transporte tiene vigente una guía sobre los ítems que está prohibido llevar a un aeropuerto.

La CBP hace filtros a todos los viajeros que intentan ingresar a EE.UU. CBP

La recomendación es “planificar con anticipación y empacar adecuadamente puede facilitar el proceso de revisión”. De otro modo, las revisiones pueden ser exhaustivas.

Entre los productos que requieren de una mayor regulación o que están prohibidos se encuentran.