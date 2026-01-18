Freno al ICE y a la CBP: buscan que los agentes lleven códigos QR para identificarlos con el celular

Días después de la muerte de Renée Good, una madre de tres hijos de 37 años que fue baleada en Minneapolis durante un operativo federal, un congresista anunció que impulsará un proyecto de ley para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lleven códigos QR visibles en sus uniformes.

La normativa que puede afectar a los agentes federales de inmigración

Ritchie Torres, representante del Bronx en el Congreso estatal en Nueva York, anunció su iniciativa durante una entrevista con Spectrum News.

Allí, explicó que el uso de códigos QR en los uniformes permitiría a una persona saber el nombre del oficial, su número de placa y la agencia policial.

“Hay una necesidad urgente de desenmascarar al ICE. No solo a nivel físico, sino también digitalmente”, dijo Torres. “¿Por qué deberíamos tratar a la agencia de forma diferente? Como si la mayoría de los agentes del orden estuvieran desenmascarados", agregó.

El congresista reconoció que la medida podría generar resistencia entre las fuerzas del orden. No obstante, sostuvo que el uso del código QR es una alternativa mucho más segura que pedirle a un oficial que presente una identificación física.

“Tengan en cuenta que los agentes tienen la responsabilidad de identificarse ante el público”, señaló el representante. “El acto de pedir una identificación física crea un encuentro que puede derivar en violencia”.

De acuerdo con Spectrum News, es poco probable que la legislación de Torres se apruebe, ya que los demócratas son minoría en el congreso. Sin embargo, el congresista remarcó la importancia de otorgar “mayor responsabilidad” a las agencias federales.

“El proyecto de ley trata de brindar mayor responsabilidad y transparencia a las fuerzas del orden, por lo que los republicanos tienen que hacerse una pregunta simple: ¿están a favor o en contra de la transparencia?”, dijo.

La vestimenta utilizada por el ICE y la CBP en las redadas

Para sus operativos, los agentes federales cuentan con una variedad de uniformes para ser identificados. En el caso del ICE, algunos de estos son:

Chalecos: los integrantes de la agencia suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama en la que trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación ( ERO , por sus siglas en inglés).

los integrantes de la agencia suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama en la que trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación ( , por sus siglas en inglés). Uniforme militar : el equipo de Respuesta Especial del ICE suele aparecer con uniforme militar y armamento pesado o equipo balístico.

: el equipo de Respuesta Especial del ICE suele aparecer con uniforme militar y armamento pesado o equipo balístico. Ropa de civil: los agentes también pueden operar vestidos de civil y sin identificación o con una identificación mínima. Sin embargo, deben presentarse durante los arrestos.

Los agentes del ICE deben identificarse durante los arrestos Flickr/ICE - Flickr/ICE

De acuerdo con Jeffrey Ian Ross, criminólogo de la Universidad de Baltimore, el uso de la ropa de civil connota anonimato durante los operativos.

“La vestimenta policial puede resultar muy intimidante. Con la ropa de civil, se acabaron los tiempos en que se podía reconocer a un policía encubierto por el tipo de zapatos que llevaba”, dijo en una entrevista con GQ.

La CBP utilizan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican “Policía” o “Patrulla Fronteriza” durante las redadas CBP - CBP

La CBP, por su parte, utiliza chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican “Policía” o “Patrulla Fronteriza”.

En el caso de la Guardia Nacional en EE.UU., cuentan con ropa militar y armamento pesado como escudos, porras y rifles para los despliegues.