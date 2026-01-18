Jermall Charlo lanza advertencia a Canelo Álvarez y buscará enfrentarlo: “Vengaré a mi hermano”

El boxeador estadounidense Jermall Charlo manifestó su intención de enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez con el objetivo de "vengar la derrota" de su hermano Jermell, luego de que el pugilista mexicano insinuara su regreso al ring tras una breve pausa motivada por una cirugía posterior a su combate con Terence Crawford, en el que perdió sus títulos mundiales.

Jermall Charlo busca “venganza” contra Canelo

Hace dos años y medio, Canelo Álvarez derrotó de manera contundente a Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada, en una pelea que marcó un punto de inflexión en la carrera del estadounidense, quien no ha vuelto a disputar un combate oficial desde entonces, de acuerdo con TV Azteca.

Tras el regreso del mexicano, Jermall Charlo busca enfrentarse en 2026 contra él (FB Jermall Charlo)

Ahora, Jermall Charlo busca tomar revancha. En 2023, estaba previsto que fuera él quien enfrentara al mexicano, pero lesiones y problemas personales lo alejaron del combate, por lo que su hermano ocupó su lugar en la T-Mobile Arena.

“Yo cobraré venganza por mi hermano Jermell”, afirmó el estadounidense en una entrevista reciente, en la que aseguró que Canelo sigue siendo un rival vigente y atractivo. Charlo también señaló que considera más relevante una pelea ante el mexicano que un posible combate frente al puertorriqueño Edgar Berlanga.

Jermall Charlo permanece invicto en su carrera profesional, con 34 victorias, 28 por nocaut, desde su debut en 2008. Sin embargo, su trayectoria reciente ha estado marcada por largas pausas, con apenas cuatro peleas desde 2020.

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo después de una pausa

Saúl Canelo Álvarez fue sometido a una operación de codo en octubre de 2025, en San Diego, California, debido a dolores persistentes que arrastraba antes de su combate contra Terence Crawford, según informó ESPN Knockout.

En ese momento, se estimó que su rehabilitación duraría varios meses, lo que llevó a suspender sus compromisos previstos para 2026.

Canelo Álvarez anuncia su regreso al ring (X @canelo)

No obstante, el boxeador mexicano anunció su regreso de forma indirecta, luego de que la revista The Ring difundiera un video en redes sociales en el que se le observa entrenando y lanzando golpes, lo que reavivó las especulaciones sobre su próximo combate.

El 2026 será un año clave para Canelo ante retiro de Crawford

Antes de concluir 2025, Terence Crawford anunció su retiro del boxeo profesional, pocos meses después de vencer a Canelo y arrebatarle el título unificado de peso supermediano, lo que descartó cualquier posibilidad de revancha.

El 2026 será un año clave para la carrera de Canelo Álvarez (X @canelo)

Ante este panorama, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que 2026 será un año clave para definir el futuro del boxeador mexicano. “Vamos a saber muy pronto cuál es su futuro”, afirmó, al destacar que Canelo continúa clasificado entre los primeros del organismo pese a su reciente derrota y periodo de recuperación.

“Canelo siempre tendrá las puertas abiertas del CMB. Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto”, dijo.