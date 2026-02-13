Fannie Lou Hamer, activista de EE.UU.: “Estoy harta y cansada de estar harta y cansada”

Fannie Lou Hamer fue una figura central en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante el siglo XX. Su historia, marcada por la exclusión racial, la violencia institucional y la organización política, vuelve a ocupar un lugar en el debate público contemporáneo frente a recientes discursos de Donald Trump, donde el presidente señaló que la Ley de 1964 “causó daño a la gente blanca”.

Trump y la Ley de Derechos Civiles de 1964: qué dijo y por qué generó polémica

Durante una entrevista con The New York Times el 11 de enero de 2026, Trump sostuvo que aunque la Ley de Derechos Civiles de 1964 “logró algunas cosas maravillosas”, también “perjudicó a mucha gente”. El mandatario señaló que estas políticas de diversidad, equidad e inclusión causaron “discriminación inversa” contra hombres blancos.

Su vida estuvo atravesada por las condiciones estructurales del sur segregado de EE.UU. y por un sistema político que durante décadas negó a la población afroamericana

“Las personas blancas fueron muy maltratadas; tuvieron un rendimiento académico excelente y no fueron invitadas a la universidad”, dijo el mandatario. “Así que, en ese sentido, creo que fue injusto en ciertos casos”, agregó.

El constante debate sobre igualdad, derechos civiles y políticas públicas trajo de vuelta una frase de Fannie Lou Hamer, quien nació en 1917 en el Delta del Mississippi y murió en 1977. La activista estadounidense fue una figura crucial en el Movimiento por los Derechos Civiles de 1964.

Su vida estuvo atravesada por las condiciones estructurales del sur segregado de EE.UU. y por un sistema político que durante décadas negó a la población afroamericana el acceso pleno a garantías básicas. Desde ese contexto emergió como una de las voces más reconocibles del movimiento por el voto y la participación política de esta comunidad.

“Estoy harta y cansada”: el discurso de Fannie Lou Hamer que sigue vigente

El nombre de Hamer suele asociarse a una frase pronunciada en diciembre de 1964: “Estoy harta y cansada de estar harta y cansada”. La expresión no fue una consigna aislada, sino el resumen de una trayectoria personal y colectiva marcada por siglos de exclusión.

La frase fue pronunciada durante un discurso en Harlem, Nueva York, en el que cuestionó la contradicción entre el ideal democrático estadounidense y la experiencia cotidiana de millones de personas negras.

“Queremos un cambio en esta sociedad estadounidense porque, ya saben, no podemos ignorar los hechos”, pronunció en su discurso, según lo retomado por la Universidad Estatal de Iowa.

“Hay tanta hipocresía. Si queremos que EE.UU. sea una sociedad libre, tenemos que dejar de mentir, eso es todo. Porque no somos libres, y ustedes saben que no lo somos”, señaló.

Fannie Lou Hamer: quién fue y por qué es clave en la historia de EE.UU.

De acuerdo con el Museo Nacional de Historia de las Mujeres, Fannie Lou Hamer creció en una familia numerosa de aparceros. Fue la menor de 20 hermanos y comenzó a trabajar en los campos de algodón cuando aún era niña.

La educación formal se interrumpió de manera temprana para incorporarse al trabajo agrícola, una experiencia común en comunidades afroamericanas rurales del sur durante la primera mitad del siglo XX.

Durante gran parte de su vida adulta, Hamer trabajó en una plantación en Ruleville, Mississippi, donde además cumplía tareas administrativas.

Como muchas personas afroamericanas de su generación, vivió bajo leyes de segregación que regulaban el acceso al trabajo, la vivienda, el transporte y los servicios públicos.

En 1961 fue sometida a una histerectomía sin su consentimiento por un médico blanco, una práctica documentada en el estado y conocida de manera informal como “apendicectomía de Mississippi” (esterilización forzada). Este episodio se sumó a una serie de experiencias que marcaron su visión sobre el control institucional ejercido sobre los cuerpos y las decisiones de la población negra.

Nacida en Mississippi como la menor de 20 hijos de aparceros, Hamer comenzó a pizcar algodón a los seis años y dejó la escuela a los 12 para trabajar Facebook Fannie Lou Hamer's America

Un año después, en 1962, asistió a una reunión del Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Ese encuentro funcionó como un punto de inflexión. A partir de entonces, decidió involucrarse de manera activa en el movimiento por los derechos civiles de esta comunidad.

El partido que desafió al poder blanco en Mississippi en 1964

En 1964, Fannie Lou Hamer cofundó el Partido Democrático por la Libertad de Mississippi (MFDP, por sus siglas en inglés).

El objetivo era cuestionar la legitimidad de la delegación oficial del estado ante el Partido Demócrata nacional, ya que esta estaba integrada únicamente por personas blancas, pese a que la población negra representaba una parte significativa del electorado.

Ese mismo año, el MFDP llevó su reclamo a la Convención Nacional Demócrata en Atlantic City. Hamer testificó ante el Comité de Credenciales y relató de manera detallada las prácticas de exclusión y violencia que enfrentaban quienes intentaban ejercer el derecho al voto en Mississippi.

Su testimonio fue considerado políticamente incómodo. El entonces presidente Lyndon Johnson convocó una conferencia de prensa de emergencia para interrumpir la transmisión en vivo. A pesar de ello, el discurso fue emitido más tarde de forma completa y alcanzó una audiencia nacional.

Aunque el MFDP no logró desplazar a la delegación oficial en 1964, el impacto del testimonio contribuyó a cambios internos en el partido. Cuatro años después, Mississippi envió por primera vez una delegación integrada racialmente, en la que Hamer participó.

“Mi objetivo es brindarles a esos niños negros una educación digna en el estado de Mississippi y darles algo que nunca tuvieron. Entonces sé que mi vida no será en vano”, dijo Hamer. Fannie Lou Hamer murió en 1977 tras una vida marcada por el activismo y el deterioro de su salud.