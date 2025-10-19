Fecha límite en Nueva York: se acerca el vencimiento de los beneficios alimentarios de verano

La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés) informó que los beneficios del programa Summer EBT 2025 se encuentran próximos a vencer. Este programa, implementado cada año, tiene como objetivo ofrecer apoyo alimentario a las familias con niños en edad escolar durante los meses en los que no se imparten clases y, por lo tanto, los menores no tienen acceso a las comidas escolares diarias.

El programa de beneficios de verano llega a su etapa final

En 2025, la entrega de las Transferencias Electrónicas de Beneficios de Verano (EBT, por sus siglas en inglés) comenzó en junio. Las familias elegibles recibieron cartas de notificación a partir del 2 de junio, proceso que se extendió durante todo el verano (boreal) y continúa en el otoño (boreal).

El programa Summer EBT brinda a las familias de bajos ingresos beneficios para comprar alimentos 123RF

Dichas cartas pueden tardar varias semanas en llegar y son el documento que confirma la elegibilidad del hogar. Una vez recibida la notificación, el beneficio que otorga US$120 por cada niño elegible se acredita automáticamente en la tarjeta EBT.

El programa tiene un carácter anual y único: los fondos se emiten una sola vez por niño y pueden utilizarse para comprar alimentos en supermercados, mercados agrícolas o tiendas autorizadas por el programa SNAP. Además, muchas tiendas permiten el uso de este saldo para compras en línea, ya sea con entrega o retiro en tienda.

Fechas de vencimiento: el tiempo para usar los fondos es limitado

Las ayudas del EBT de verano caducan 122 días después de su emisión, y cualquier saldo no utilizado dentro de ese periodo será eliminado automáticamente de la tarjeta. Según el sitio web de OTDA, el último periodo para hacer compras con los fondos disponibles es el día 121 después de la fecha en que se otorgó el beneficio.

Por ejemplo:

Las ayudas emitidas el 18 de junio de 2025 vencerán el 17 de octubre de 2025.

Los distribuidos el 21 de junio de 2025 podrán utilizarse hasta el 20 de octubre de 2025.

Quienes recibieron sus fondos el 8 de julio deberán gastarlos antes del 6 de noviembre.

Los emitidos el 20 de agosto tendrán vigencia hasta el 19 de diciembre de 2025.

Aquellos beneficios entregados el 11 de septiembre serán válidos hasta el 10 de enero de 2026.

En Nueva York, la primera ronda de asistencia, emitida el 18 de junio, expirará este viernes 17 de octubre. Esto significa que las familias que aún tienen saldo disponible en sus tarjetas cuentan con pocas horas para gastar el monto restante. Las rondas posteriores tendrán sus propios vencimientos, según el momento de emisión.

La fecha límite para usar el dinero es hasta el viernes 17 de octubre para aquellas familias que recibieron el beneficio hace 122 días atrás dhs.dc.gov

Cómo verificar la fecha exacta de emisión

Para conocer la fecha en que fueron depositados los beneficios EBT de verano, existen varias opciones:

Por medio del portal ebtEDGE : los usuarios pueden acceder a la sección “Inicio de sesión del titular de la tarjeta”. Allí, tras registrarse con la información de la tarjeta, tendrán la posibilidad de consultar el historial de movimientos y la fecha exacta de emisión.

: los usuarios pueden acceder a la sección “Inicio de sesión del titular de la tarjeta”. Allí, tras registrarse con la información de la tarjeta, tendrán la posibilidad de consultar el historial de movimientos y la fecha exacta de emisión. A través de la aplicación móvil ebtEDGE : esta opción, que se encuentra disponible en Google Play y App Store, permite revisar el saldo y las transacciones desde un celular.

: esta opción, que se encuentra disponible en Google Play y App Store, permite revisar el saldo y las transacciones desde un celular. Por llamada: los usuarios se pueden contactar al 1-888-328-6399 para seguir las instrucciones automáticas, o comunicarse directamente con la línea de ayuda del programa de verano al 1-833-452-0096, donde se brinda información personalizada sobre los beneficios.

Si una familia solicitó una tarjeta de reemplazo y no la recibió en un plazo de 14 días, debe comunicarse al mismo número de contacto para reportar el caso y solicitar una reemisión.

La mayoría de los niños que son elegibles para EBT de verano recibirán automáticamente los beneficios

El propósito del programa Summer EBT

El programa EBT de verano busca reducir la inseguridad alimentaria durante el receso escolar y asegurar que los niños de familias de bajos ingresos tengan acceso a alimentos saludables cuando las escuelas están cerradas.

La mayoría de los hogares reciben el beneficio automáticamente con base en su participación en programas escolares de alimentación gratuita o de bajo costo. Sin embargo, algunas familias debieron presentar una solicitud antes del 4 de septiembre de 2025, fecha límite establecida por la OTDA.

El programa se repite cada año y, aunque los montos pueden variar, las condiciones de uso y el periodo de vigencia suelen mantenerse.