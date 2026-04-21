La misión Artemis II concluyó con sus cuatro astronautas de regreso tras alcanzar 406.768 kilómetros desde la Tierra. Durante el sobrevuelo, la nave Orion atravesó la cara oculta de la Luna y perdió contacto con Houston. Al restablecer la señal, fue la astronauta Christina Koch quien tomó la palabra y su mensaje quedó registrado como uno de los momentos más recordados.

Artemis II: cómo fue el apagón de comunicaciones y el regreso de la señal en el sobrevuelo lunar

El momento central se produjo cuando la cápsula atravesó la cara oculta de la Luna, lo que generó una interrupción total de las comunicaciones. Durante ese lapso, la tripulación continuó con tareas programadas sin contacto con los centros de control.

Christina Koch, al escuchar una voz humana tras el momento más crítico de Artemis II: "Qué maravilloso volver"

“Los cuatro astronautas están ahora de vuelta en el otro lado de la Luna y en contacto con nosotros en la Tierra. Sus tareas para el sobrevuelo no se detuvieron mientras pasaban por detrás de la Luna y perdían contacto con nosotros”, explicó una voz en off durante un video transmitido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El corte de comunicaciones tuvo una duración aproximada de 41 minutos, período en el que la nave quedó fuera del alcance directo de las antenas terrestres. Este fenómeno respondió a la imposibilidad de transmitir señales a través del cuerpo lunar.

Al salir de esa zona, la cápsula volvió a establecer enlace con la Red del Espacio Profundo, el sistema que conecta las misiones con la Tierra mediante estaciones ubicadas en distintos continentes.

La primera señal, según lo retomado por El País, fue captada en Madrid, España, antes de su retransmisión a EE.UU.

Una vez retomada la señal, la astronauta Christina Koch fue la primera en hablar desde la nave. “Houston, Integrity, prueba de comunicación”, dijo.

De inmediato, desde la estación de la NASA en Houston le respondieron: “Integrity, los escuchamos fuerte y claro. Adelante”.

“Houston, los escuchamos igual. Qué maravilloso volver a escuchar a la Tierra”, expresó Koch.

Durante el tiempo que estuvieron en la cara oculta, los cuatro tripulantes dependieron totalmente de la precisión de cálculos previos, sin posibilidad de ayuda externa o correcciones en tiempo real RONALDO SCHEMIDT - AFP

Artemis II y la distancia récord en vuelos tripulados hacia la Luna

La misión registró la mayor distancia alcanzada por humanos en más de medio siglo tras recorrer 406.768 kilómetros de distancia desde la Tierra, según la agencia espacial. E

Este trayecto se completó en el marco de un sobrevuelo lunar sin alunizaje, que forma parte de una serie de pruebas para futuras misiones.

Durante el tránsito por la cara oculta, la tripulación operó con base en cálculos previos, sin posibilidad de recibir instrucciones en tiempo real. Ese esquema implicó mayor autonomía en las maniobras.

Además de las tareas técnicas, los astronautas realizaron observaciones de la superficie lunar, lo que incluyó el registro de fenómenos asociados a impactos. También captaron imágenes de la Tierra desde gran distancia.

“Exploraremos, construiremos naves, volveremos a visitarla, construiremos puestos de avanzada científicos, róvers, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, reforzaremos la industria. Inspiraremos”, dijo Koch durante la transmisión. “Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”, agregó.

Koch se convirtió en la primera mujer en participar en una misión lunar de este tipo DANIELLE VILLASANA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quién es Christina Koch y por qué su papel es clave en la misión lunar Artemis II

Christina Koch integró la tripulación como especialista de misión. Su participación en Artemis II la posiciona como la primera mujer en formar parte de un vuelo tripulado de estas características hacia la Luna.

Antes de esta misión, Koch acumuló experiencia en la Estación Espacial Internacional, donde permaneció 328 días consecutivos en órbita. Esa permanencia constituyó un registro dentro de las misiones realizadas por astronautas.

También participó en caminatas espaciales, lo que incluyó operaciones realizadas exclusivamente por mujeres. En total, sumó más de 40 horas en actividades extravehiculares.

La astronauta cuenta con estudios en ingeniería eléctrica y física, además de una maestría en ingeniería eléctrica. Su carrera incluye tareas en centros de investigación vinculados a la exploración espacial.

Previo a su selección como astronauta, trabajó en proyectos tecnológicos y científicos en entornos extremos, como estaciones en regiones polares y otras áreas remotas. Esa experiencia formó parte de su preparación para misiones espaciales.