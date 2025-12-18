Fechas clave de 2026 para estar al día con el IRS y evitar multas, intereses o pérdida del derecho a un reembolso

La temporada de impuestos en Estados Unidos se acerca y el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) se prepara para implementar ajustes en fechas clave, plazos y obligaciones fiscales. Estos cambios son relevantes para contribuyentes, ya que no cumplirlos puede derivar en multas, intereses o retrasos en los reembolsos.

Cuáles son las fechas clave para la temporada de impuestos 2026

Aunque el IRS aún no confirmó el calendario, se prevé que el período para presentar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025 concluya el 15 de abril de 2026, salvo que la fecha coincida con un fin de semana o un feriado federal, según informa Semana.

Realizar la declaración de impuestos a tiempo evita multas y retrasos en el reembolso (Unsplash)

Las fechas clave para los contribuyentes que deben tomar en cuenta para preparar sus declaraciones y documentos son:

15 de enero de 2026: fecha límite para realizar el último pago estimado del año fiscal 2025.

fecha límite para realizar el último pago estimado del año fiscal 2025. 2 de febrero de 2026: envío de formularios W-2 y de ciertos formularios 1099 por parte de empleadores y pagadores.

envío de formularios W-2 y de ciertos formularios 1099 por parte de empleadores y pagadores. 16 de febrero de 2026: plazo para renovar la exención de retenciones mediante el formulario de retención laboral.

Entre los cambios recientes, el IRS estableció plazos adicionales para la primera distribución mínima obligatoria de quienes cumplieron 73 años durante 2025.

Además, se permitirá realizar aportaciones voluntarias a cuentas individuales de jubilación (IRA) y cuentas de ahorro para la salud (HSA) hasta el 15 de abril de 2026, correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Cuáles son los documentos que se necesitan para presentar la declaración de impuestos en 2026

El IRS advirtió que la nueva legislación fiscal, conocida como la “One, Big, Beautiful Bill Act”, impulsada por el presidente Donald Trump, podría modificar impuestos, créditos y deducciones, por lo que recomendó a los contribuyentes prepararse con anticipación.

Se espera que la fecha límite para declarar impuestos sea en abril de 2026 (Unsplash)

Contar con la documentación completa y organizada ayuda a evitar errores y retrasos en los reembolsos. Para la declaración de 2026 se requieren, entre otros documentos:

Información de la cuenta bancaria

Formularios W-2 de los empleadores

Formularios 1099 emitidos por bancos y otros pagadores

Registros de transacciones con activos digitales

La agencia recomendó no presentar la declaración anual hasta haber recibido todos los documentos fiscales necesarios, con el fin de reclamar correctamente deducciones y créditos.

Asimismo, debido a la nueva normativa, se restableció el umbral de 20.000 dólares y más de 200 transacciones para la emisión del Formulario 1099-K, lo que significa que las plataformas de pago no están obligadas a emitirlo si no se superan ambos límites.

Cómo acelerar el reembolso de impuestos en EE.UU.

El IRS señaló que la forma más rápida de recibir un reembolso es optar por el depósito directo al presentar la declaración del ejercicio fiscal 2025.

Es más rápido recibir un reembolso si se hace un depósito (Unsplash)

A partir del 30 de septiembre de 2025, y conforme a la Orden Ejecutiva 14247, la dependencia comenzó a eliminar de manera gradual los cheques físicos de reembolso, por lo que la mayoría de los contribuyentes deberá proporcionar un número de cuenta bancaria y ruta para recibir el pago.

Quienes no cuenten con una cuenta bancaria pueden abrir una en una institución asegurada por la FDIC o utilizar la Herramienta Nacional de Localización de Cooperativas de Crédito.

Finalmente, el IRS recomienda crear o mantener activa una cuenta en línea, lo que permite acceder de forma segura a información fiscal personal, incluidas declaraciones recientes y el estatus de los reembolsos.