Five Below vs. Dollar Tree: dónde se encuentran los árboles de Navidad más baratos de EE.UU.

La Navidad se establece como una de las festividades más relevantes en el mundo. La costumbre de erigir y embellecer el árbol navideño con luces y esferas es una tradición de la temporada. Comercios minoristas de bajo costo, tales como Dollar Tree y Five Below, contribuyen a esta celebración al ofrecer árboles artificiales y elementos de decoración a precios sumamente económicos para el consumidor.

En qué tienda se encuentran los árboles de Navidad más baratos de EE.UU.

Five Below anuncia en su sitio web que los árboles de Navidad más económicos que tiene a la venta cuestan desde US$7, aunque existen más opciones por US$35.

Los árboles navideños en Five Below para esta temporada 2025 (FiveBelow)

Los árboles más accesibles suelen ser de 4 pies (1.2 metros) aproximadamente, mientras que los más costosos son emergentes y fácil de instalar, por lo que se puede decorar el hogar en segundos.

Por otro lado, los árboles a la venta en Dollar Tree rondan suelen ser más costosos, según los distintos modelos disponibles. El árbol de US$10 es de 3,5 pies (1 metro); y el de US$15 es de la misma medida, pero viene preiluminado.

La tienda destaca una oferta a US$6, de 48 pulgadas (121 centímetros); y opciones más costosas de US$20 por un árbol de 6 pies (1.8 metros).

Precio de los arboles navideños de Dollar Tree en diciembre de 2025 (DollarTree )

Si bien la diferencia entre los árboles más económicos es de un dólar, cada consumidor debe ver las características de espacio para adquirir el modelo correcto.

Qué otras tiendas ofrecen árboles de Navidad

En Estados Unidos existe una amplia gama de tiendas minoristas que brindan artículos de Navidad a los clientes. Sin embargo, los costos de estas cadenas suelen ser más altos que los de Dollar Tree o Five Below.

En Waltmart, los precios de los árboles de Navidad arrancan desde US$20 hasta por encima de los US$100. En Target los valores parten de $US20 para arriba, y algunos superan los US$700.

Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en EE.UU.

Las personas que profesan la religión católica celebran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, las preparaciones de la festividad inician mucho antes, según las tradiciones, indicó Univisión.

En EE.UU.se pueden conseguir árboles de Navidad en tiendas minoristas (Canva)

La fecha ideal para poner el árbol de Navidad es el primer Domingo de Adviento, es decir, 4 semanas antes de la fiesta, ya que marca el inicio del tiempo para la preparación espiritual para el nacimiento del Niño Dios.

Otra tradición popular indica que, el árbol se debe colocar durante los primeros días de diciembre, en especial el día primero. Aunque según la religión cristiana, establece el 8 de diciembre como la fecha del armado del árbol de Navidad. Este día se celebra la Virgen Inmaculada o Virgen de la Purísima Concepción.

El origen del árbol de Navidad

El árbol de Navidad con velas y el intercambio de regalos se estableció en Alemania a finales de 1790 como una nueva práctica burguesa y completamente ajena al cristianismo. La iluminación del árbol era una adaptación de las hogueras paganas del solsticio que buscaban recordar al sol, consignó The Conversation.

A diferencia de las figuras míticas, los regalos se intercambiaban abiertamente entre todos los miembros de la familia, para reflejar el espíritu igualitario de la clase media emergente.

El árbol de Navidad es uno de los elementos tradiciones durante la temporada invernal en Estados Unidos y otros países (Unsplash)

El árbol de Navidad llegó a EE.UU. por medio de inmigrantes germano-americanos, pero su aceptación generalizada se debe a la élite social. A mediados del siglo XIX, estadounidenses influyentes, observaron la celebración en Alemania y la identificaron como un potente símbolo para fomentar la unidad nacional y familiar.

Esta influencia social introdujo la celebración de la tradición que contó con una rápida difusión y aceptación en la sociedad estadounidense.