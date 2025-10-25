¿Puedo tener dos licencias de conducir de diferentes estados?

En Estados Unidos, todas las entidades requieren de que los residentes que van a maniobrar un vehículo cuenten con una licencia de conducir. Cada entidad tiene sus regulaciones sobre el tema y en ese sentido sus agencias de control determinan qué pasa si se tiene un permiso de otro estado y en que momento obtener uno local.

En EE.UU.: ¿Se pueden tener licencias de conducir de diferentes estados?

De acuerdo con NOLO, un sitio que ofrece información y soluciones legales, por lo general, no se pueden tener licencias de dos estados diferentes al mismo tiempo. Para conducir legalmente en cualquier entidad, normalmente solo se requiere un permiso válido en donde se reside.

En Estados Unidos, cada estado regula sus propias licencias de conducir, pero en general no se permite tener permisos de diferentes estados al mismo tiempo Freepik

“Cuando solicita una licencia en un estado al que se mudó recientemente, generalmente se le solicitará que entregue su licencia de otro estado”, precisan.

Sin embargo, señalan que al mudarse a otra jurisdicción, se puede usar temporalmente el permiso de otra entidad. Aunque todos los estados exigen que solicite una licencia local dentro de un plazo determinado tras establecer la residencia.

En la mayoría de los casos, es posible transferir la licencia sin tener que volver a realizar ciertos exámenes.

Por qué no se pueden tener licencias o identificaciones de dos estados

Por su parte, el sitio VINsmart explica que la principal razón por la que los estados prohíben a los residentes tener licencias de conducir en dos o más sitios es para mantener registros.

Al mudarse a otra entidad, se debe entregar la licencia anterior y obtener una nueva Freepik - Freepik

“Además, los estados no permiten múltiples licencias, ya que algunos conductores se aprovechan de la situación durante una parada de tráfico. Si le suspenden la licencia en un estado por cualquier motivo, puede mostrar la otra”, agregan.

Para evitar la obtención de varias licencias, al acudir a la oficina de vehículos motorizados para obtener una nueva, se verifica en un registro, y así se garantiza que solo se tenga permiso en un estado. Lo que también confirma que el permiso anterior esté libre de suspensiones, revocaciones u otros problemas.

Licencias de conducir de dos estados diferentes: esto dicen las entidades

Si se reside a tiempo parcial, la mayoría de los estados permiten operar un vehículo con el carnet de la entidad principal, pero al mudarse de forma permanente, se tendrá un tiempo para entregar la licencia anterior.

Se emitirá una nueva con la dirección actual. El plazo varía según la entidad. En la mayoría de los casos, va de los 30 a los 90 días posteriores a establecer la residencia. Así funciona en algunos estados:

En Texas: se puede conducir legalmente con una licencia de conducir válida y vigente para otro estado de EE.UU., territorio, provincia canadiense o país calificado hasta 90 días después de mudarse. Si se tiene un permiso válido de otra entidad, debe entregarse y no se está obligado a tomar los exámenes de conocimientos o habilidades.

En Texas, obtener una licencia de conducir implica cumplir con una serie de requisitos DPS Texas

En Nueva York: si se muda al estado y se convierte en residente, se debe obtener una licencia en un plazo de 30 días. El Departamento de Vehículos Motorizados de la entidad señala que, normalmente, no se puede tener simultáneamente dos permisos, pero hay excepciones.

Sin embargo, advierte que es una infracción de la ley federal tener más de una licencia de conducir comercial (CDL).

En Georgia: si se tienen dos licencias, o una en un estado y una tarjeta de identificación en otro, se le cancelará, advierten. El Servicio de Verificación de Estado a Estado (S2S) permite a un estado verificar electrónicamente con los demás participantes si el solicitante posee actualmente un permiso.

En Indiana: para combatir el robo de identidad, la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) inició en 2016 la prueba piloto del Servicio Estatal de Intercambio de Indicadores (Spexs), que permite verificar si un solicitante de credencial posee una en otro estado participante.

Esta verificación se realizará cada vez que un cliente renueve, modifique o reemplace su licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación vigente, explican. Si se identifica más de una credencial, se solicitará la cancelación del permiso, ya que la ley de Indiana prohíbe que una persona posea más de una credencial.