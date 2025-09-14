¿Florida, Nueva York o Texas?: un mapa revela en cuál de los 3 lugares es más difícil comprar una casa en EE.UU.

Comprar una casa en Estados Unidos se transformó en un desafío en los últimos años. El valor total de las propiedades en el país norteamericano creció un 57% desde 2020, lo que representa un aumento de 20 billones de dólares en apenas cinco años. En este contexto, un reciente mapa publicado por un sitio especializado reveló cuáles son los estados en donde adquirir una vivienda se volvió un desafío debido a los aumentos.

Mercado inmobiliario en EE.UU.: récord histórico y señales de ajuste

Según datos de Zillow, el mercado inmobiliario estadounidense alcanzó un récord de US$55,1 billones en junio de 2025. Este crecimiento se debió en gran parte a la apreciación acelerada de los precios durante la pandemia, cuando las bajas tasas hipotecarias estimularon la demanda frente a un inventario limitado.

Zillow señala un cambio regional, con estados del noreste como Nueva York que experimenta ganancias, mientras que Florida y Texas vieron las mayores caídas en el valor de la vivienda Imagen de Jens Neumann en Pixabay

Sin embargo, en los últimos meses la tendencia cambió. Algunos estados comenzaron a registrar descensos en el valor de los inmuebles, mientras que otros mantienen una trayectoria de crecimiento. Florida, Texas y Nueva York se convirtieron en puntos clave para medir la dificultad de acceso a la vivienda. Los tres estuvieron entre los que más aumentaron en cotización durante el auge, pero ahora presentan realidades distintas.

Comprar una casa en Nueva York: el mercado más caro y difícil de EE.UU.

Según el informe de Zillow, Nueva York experimentó un aumento de US$216 mil millones en el valor de su mercado inmobiliario durante el último año. Esa cifra representa la mayor ganancia de cualquier estado del país norteamericano y equivale a una cuarta parte del crecimiento nacional en el mismo periodo.

La región del noreste mantiene una oferta limitada de propiedades en relación con la demanda. Esa escasez contribuye a sostener el alza en los precios, incluso mientras otros estados enfrentan caídas.

De esta manera, comprar una casa en Nueva York sigue como un reto mayor. La combinación de inventario reducido y valores en aumento coloca a este estado como uno de los menos accesibles para nuevos compradores, en contraste con los ajustes observados en los mercados del sur.

Nueva York es el único estado que experimentó los mayores aumentos generales en los últimos cinco años Zillow

Caída del precio de la vivienda en Florida y Texas: oportunidades para compradores

Entre 2020 y 2022, la demanda de viviendas en EE.UU. se disparó. El trabajo remoto permitió a muchas familias mudarse a lugares con menor carga impositiva, mejor clima o precios más accesibles. Estados del llamado “Cinturón del Sol”, como Florida y Texas, concentraron gran parte de esa migración.

El resultado fue un incremento notorio de precios y un auge en la construcción. En ambos estados, la construcción de viviendas nuevas representó más de una quinta parte del crecimiento del valor del inmueble en ese período. A nivel nacional, la nueva construcción agregó US$2,5 billones al mercado en cinco años.

No obstante, parte de ese inventario llegó en un momento en el que la demanda comenzó a debilitarse. El encarecimiento de las hipotecas y el regreso paulatino a las oficinas redujeron la capacidad de compra de muchos hogares. Como consecuencia, los sectores más activos de la pandemia empezaron a enfriarse.

En junio de 2025, según el informe de Zillow, Florida encabezó la lista de estados con caídas en el valor de sus viviendas. El retroceso alcanzó US$109 mil millones en un solo año, seguido por California con US$106 mil millones y Texas con US$32.000 millones.

Ciudades como Miami, Austin y Dallas, que fueron centros de gran actividad durante la pandemia, ahora muestran inventarios más altos y ventas más bajas. Para atraer compradores, constructores y vendedores debieron ajustar precios y ofrecer incentivos adicionales.

El efecto inmediato es que tanto Florida como Texas presentan actualmente mercados más accesibles en comparación con 2021 o 2022. La abundancia de nuevas propiedades y la reducción de precios modificaron el panorama, lo que los convirtió en territorios relativamente más favorables para quienes buscan adquirir una vivienda.

Estos estados experimentaron algunas de las mayores caídas interanuales en el valor de las viviendas hasta junio de 2025 Imagen compuesta

Mercado inmobiliario en EE.UU. en 2025: reequilibrio entre estados del norte y del sur

El valor general de las viviendas en EE.UU. sigue en niveles históricos, pero la velocidad de crecimiento se redujo. En el último año, la riqueza inmobiliaria aumentó apenas US$862 mil millones, equivalente al 1,6%, un ritmo menor al observado en los primeros años de la pandemia.

El mapa inmobiliario de Zillow muestra un reequilibrio. Los estados del noreste y el medio oeste, entre ellos Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, lideran las ganancias. Por el contrario, los mercados del sur y de las montañas, que se destacaron en 2020 y 2021, ahora se enfrían con descensos de cotización.

Este contraste refleja que las condiciones de compra no son uniformes en el país norteamericano. Mientras algunos sectores siguen con escasez de propiedades, otros enfrentan exceso de inventario y ajustes en los precios.