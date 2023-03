Florida prohíbe los tratamientos de menores con disforia de género

escuchar

Florida se sumó este jueves al conjunto de estados que restringieron la atención de salud para la transición de género de menores de edad, lo que incluye la prohibición para prescribir medicamentos bloqueadores de la pubertad o terapia hormonal. La medida, que fue tomada por la Junta Médica estatal, excluye a los niños y adolescentes que ya habían iniciado las pautas de afirmación de género.

Tras meses de tensas audiencias y debates, la Junta Médica de Florida aprobó la medida, que los padres de menores que se identifican como transexuales anunciaron que impugnarán ante los tribunales.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la disforia de género es “la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo”.

Ron DeSantis se manifestó en contra de los tratamientos para la disforia de género

Esta prohibición se produjo después de que se aprobara en agosto del año pasado la elaboración de medidas que niegan la transición a menores de 18 años. Lo anterior se refiere a la aplicación de hormonas, bloqueadores de la pubertad y las cirugías para tratar la llamada disforia de género.

Todo comenzó cuando la Junta Médica de Florida recibió una petición del Departamento de Salud de ese estado, donde se señalaba que no existían suficientes informes de investigación que sostuvieran que los procedimientos eran seguros.

A nivel político, uno de los impulsores más importantes de esta medida fue Ron DeSantis, gobernador republicano del estado, que en numerosas ocasiones expresó públicamente su rechazo hacia los tratamientos de afirmación de género.

Florida se sumó a la lista de estados que aprobó la prohibición del tratamiento para la disforia de género en menores de edad

En el ámbito de las instituciones de salud a nivel nacional, existen departamentos enteros especializados en la práctica de la afirmación de género, como es el caso de Mount Sinai, en Nueva York, que cuenta con un Centro de Medicina y Cirugía Transgénero.

No obstante, a principios de mes en Florida y en una sesión legislativa, DeSantis se opuso explícitamente a este tipo de tratamientos. “Los niños no son conejillos de indias para los experimentos científicos y no podemos permitir que la gente gane dinero mutilándolos”, expresó el gobernador en un video reciente que publicó en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, también agradeció a una joven presente durante su discurso, quien, de acuerdo con DeSantis, recibió bloqueadores de la pubertad de los 13 años y una sobre mastectomía cuando cumplió 16, pero se arrepintió de su decisión y ahora se manifestaba en contra de que los niños tuvieran acceso a este tipo de tratamientos. “Gracias, Chloe, por compartir tu historia con nosotros. Florida te escucha”, dijo el republicano.

En otros estados como, por ejemplo, Nueva York, el hospital Mount Sinai cuenta con un Centro de Medicina y Cirugía Transgénero

Si bien la medida prohíbe la prescripción y administración de tratamientos para jóvenes con disforia, quienes ya habían empezado el tratamiento, previo a la entrada en vigencia de la norma, podrán continuarlo, aunque se les prohíbe que se sometan a cirugías de afirmación de género.

Antes de aprobar la medida, se celebraron audiencias públicas donde algunas personas pudieron compartir sus testimonios y se mostraron en contra de la restricción. Entre los argumentos, se sostuvo que parte de las asociaciones médicas, incluidas la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, así como la Asociación Psicológica Estadounidense, apoyaban el tratamiento de la disforia de género.

Tras la decisión de la Junta Médica de Florida, la Junta de Medicina Osteopática de ese mismo estado promulgará una norma similar a fines de este mes.

