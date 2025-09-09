A cuánto aumentará el salario mínimo en Florida el 30 de septiembre y qué pasará con las propinas

El salario mínimo en Florida tendrá un nuevo incremento este 30 de septiembre de 2025. Ese día, pasará a 14 dólares por hora para empleados sin propinas y a US$10,98 por hora para quienes sí las reciben. La decisión se da como parte de los aumentos escalonados del haber mínimo que los votantes del Estado del Sol aprobaron en 2020.

Salario mínimo en Florida: cuánto subirá en septiembre de 2025

Desde 2021, el salario mínimo estatal sube US$1 cada 30 de septiembre. Ese año quedó en US$10; luego avanzó a US$11 en 2022, a US$12 en 2023 y, el año pasado, alcanzó los US$13. En ese sentido, según informó NBC Miami, con la próxima actualización, la tarifa llegará a US$14 y en 2026 llegará hasta los US$15 por hora.

Los trabajadores de Florida percibirán un incremento del salario mínimo a partir de septiembre Freepik

En paralelo, el haber mínimo federal permanece en US$7,25 desde 2009, muy por debajo de lo que marca la legislación de Florida y de muchos otros estados del país norteamericano.

Enmienda constitucional de Florida: por qué aumentan los salarios

La base legal surge de una enmienda constitucional avalada en noviembre de 2020. La propuesta fue impulsada por el abogado John Morgan y recibió el apoyo de la mayoría de los votantes. La medida establece incrementos automáticos hasta 2026, y luego ajustes anuales según la inflación.

El 30 de septiembre de 2024 se verá el incremento en el salario mínimo de Florida Freepik

Un antecedente clave ocurrió en 2004, cuando otra enmienda elevó el salario mínimo estatal “para brindar una vida decente y saludable” a los residentes floridanos y a sus familias, “que proteja a sus empleadores de la competencia desleal de bajos salarios y que no los obligue a depender de servicios públicos financiados por los contribuyentes para evitar dificultades económicas”, tal como recordó Herald Tribune.

Propinas en Florida: cuánto cobrarán los trabajadores en 2025

En el Estado del Sol, los empleadores pueden computar hasta US$3,02 de propinas como parte del salario. Por ese motivo, la tarifa base de este grupo se mantiene más baja que la de los trabajadores sin propinas, pero igual sube cada año. Actualmente, se ubica en US$9,98 por hora y el 30 de septiembre de 2025 pasará a US$10,98. Así, en 2026 llegará a US$11,98 por hora.

En Florida, las propinas solo pueden representar 3,02 dólares del total del salario por hora Canva

Obligaciones de los empleadores de Florida con el nuevo salario mínimo

Según establece la normativa, las empresas floridenses están obligadas a ajustar sus sistemas de nómina y exhibir los carteles laborales actualizados en lugares visibles. Además, tienen la obligación de cumplir con las leyes estatales y locales contra el robo de salarios.

Si un empleador paga por debajo de la tarifa vigente, el trabajador puede reclamar salarios atrasados, daños adicionales y honorarios legales. En caso de infracciones intencionales, el sitio JD Supra recordó a los empleadores que la multa puede ser de hasta US$1000 por cada violación.

Trump y las propinas: nueva deducción fiscal para trabajadores en Florida

En paralelo a esta actualización, la “Gran y Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill Act), firmada el 4 de julio por el presidente Donald Trump, permite deducir hasta US$25.000 en propinas en la declaración de impuestos. Esta medida alcanza a rubros como restaurantes, barberías, salones de uñas y spas. La deducción comenzará a aplicarse en 2025 y tendrá vigencia hasta diciembre de 2028.