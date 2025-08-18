Adiós a una histórica atracción de Orlando: Universal cierra para siempre uno de sus juegos este lunes 18 de agosto

Este lunes 18 de agosto la reconocida montaña rusa “Hollywood Rip Ride Rockit” de Universal Studios Orlando, en Florida, cerrará para siempre. Se trata del final de una de las atracciones más emblemáticas del parque temático.

El comunicado oficial de Universal sobre el cierre de Hollywood Rip Ride Rockit

Universal Orlando Resort se despidió de la montaña rusa a través del sitio oficial de la compañía y de sus redes sociales. Allí, informaron que la atracción cerrará de manera permanente para dar paso a una “nueva experiencia”.

Hollywood Rip Ride Rockit cerrará a principios de septiembre de 2025 para dar paso a una nueva experiencia. Por el momento, no se conoce la atracción que la va a reemplazar X/@thrillgeek

“Hollywood Rip Ride Rockit cerrará permanentemente el 18 de agosto de 2025 para dar paso a una nueva experiencia. Se revelarán más detalles en fechas posteriores”, informó Universal en su sitio oficial.

Posterior a ese escrito, la cuenta de Universal en Instagram hizo un breve anuncio de despedida. “Gracias por hacer historia en los videos musicales con nosotros desde el 2009″, se puede leer junto a una foto de la atracción que cierra sus puertas.

La atracción se inauguró en agosto de 2009 Instagram/@universalorlando

Por el momento, se desconoce cuál será la nueva atracción que reemplazará la montaña rusa. Sin embargo, según consignó Magic Holidays Agency, el proyecto contará con un nuevo espacio de 1,55 millas cuadradas (2,5 kilómetros cuadrados), que incluye la remoción de la atracción, la adición de la fila extendida del “Race Through New York Starring Jimmy Fallon” y la construcción de dos nuevas edificaciones.

Las razones detrás del cierre de la montaña rusa

El cierre de la atracción se anunció a fines del año pasado, cuando WESH 2 Investigates tuvo acceso a una serie de documentos presentados por el parque ante el Distrito de Gestión del Agua del Suroeste de Florida el 23 de diciembre sobre un proyecto en la misma zona que el “Rip Ride Rockit”.

El 23 de diciembre, Universal le solicitó Distrito de Gestión del Agua del Suroeste de Florida eliminar la atracción para crear otra en la misma zona X/@bioreconstruct

En la solicitud presentada, Universal planteaba la eliminación de la atracción existente para “reemplazarla con la atracción propuesta”.

Poco después de que el medio publicara la propuesta, la vicepresidenta de Relaciones Públicas de Universal Orlando Resort, Alyson Sologaistoa, confirmó el cierre de la montaña rusa. “Hollywood Rip Ride Rockit cerrará a principios de septiembre de 2025″, sostuvo en aquel momento. Sin embargo, la medida se adelantó a este lunes 18 de agosto.

La historia de Hollywood Rip Ride Rockit

“Hollywood Rip Ride Rockit” se inauguró en agosto de 2009 con el objetivo de ofrecer una experiencia innovadora: permitir a los pasajeros elegir su propia música para acompañar su recorrido.

La montaña rusa fue diseñada por la compañía alemana Maurer Söhne y cuenta con una altura de 51 metros más una caída de 65 millas por hora (105 km/h).

En ese recorrido, cada persona podía seleccionar varios géneros musicales como rock, rap, electrónica, pop y country que fueron estudiados en una encuesta realizada por el parque a los visitantes.

Durante más de diez años, “Hollywood Rip Ride Rockit” fue considera una de las atracciones favoritas en Universal Studios Orlando. No obstante, desde 2011 comenzó a sufrir de fallas y reducción significativa en la lista de canciones.

La falla más conocida ocurrió en octubre de 2013, cuando la atracción se quedó trabada por más de dos horas con pasajeros a bordo. Dos meses antes, un visitante había sufrido una lesión leve, según reportó WESH 2.