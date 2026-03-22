¿Adiós deportaciones masivas? Los sheriffs en Florida se desmarcan de las leyes de Ron DeSantis contra los migrantes

Un grupo de sheriffs y jefes policiales de Florida cuestionó el lunes que se deporte a inmigrantes sin antecedentes penales y pidió que se explore una vía para que algunos puedan permanecer en el país. El planteo contrasta con el endurecimiento migratorio impulsado por el gobernador Ron DeSantis.

Los sheriffs en Florida que apuntan contra las leyes de Ron DeSantis

A lo largo de 2025, el gobernador DeSantis enfatizó la voluntad de cooperar estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) para reforzar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

( , por sus siglas en inglés) para reforzar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Pese a que las fuerzas policiales en general adoptaron esta postura, recientemente varios sheriffs manifestaron su disidencia.

Los proyectos legislativos discutidos en Florida incluyen penas más severas y cooperación estatal con agencias federales de inmigración Collage: Flickr (usicegov) - X (@KashPatelX)

Una junta estatal de aplicación migratoria, integrada por sheriffs y jefes de policía municipales, expresó el lunes que los inmigrantes sin antecedentes no deberían ser tratados igual que quienes cometen delitos.

“Esas son las personas que necesitamos en esta nación, a quienes debemos acoger, porque somos un país de inmigrantes“, manifestó Grady Judd, sheriff del condado de Polk y presidente del consejo.

En esa línea, analizó luego: “Pero hemos permitido que lo que yo llamo delincuentes problemáticos inunden este país y atemoricen a la gente. Y creo que es razonable abrir un camino para las personas de bien, con buenas intenciones y por los motivos correctos”.

La oposición de los sheriffs en Florida a la política de Ron DeSantis contra migrantes

La oposición a la política de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados comprende un nuevo debate en Florida. El año pasado, DeSantis firmó una ley que obliga a los funcionarios policiales estatales y locales a colaborar con los esfuerzos federales de control de la inmigración.

La propuesta también fue el punto inicial para la creación del Consejo, que hoy muestra su desaprobación. Entre otras medidas contra los migrantes, el gobernador impulsó la firma de acuerdos del programa 287(g) y estableció la creación de nuevos centros de detención, como el famoso Alligator Alcatraz.

El sheriff del condado de Polk en Florida, Grady Judd, es el presidente del Consejo Estatal de Control de la Inmigración y criticó la política de DeSantis Polk State College

Citado por CBS News, Judd contó que escuchó a muchos republicanos preocupados por algunos inmigrantes “que ahora, bajo estas circunstancias particulares, están siendo detenidos y expulsados ​​del país”.

A su vez, el sheriff subrayó que actualmente el ICE no deporta a personas que padecen enfermedades mentales o “tienen dificultades”, sino que expulsa a migrantes que “están sanos y pueden trabajar”. Esto contrasta con la retórica de la administración del presidente Donald Trump, que antes aseguró que centrarían los esfuerzos en expulsar a “lo peor de lo peor”.

Según el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, de las 68.289 personas bajo custodia migratoria, el 73,6% no tenía condenas penales registradas en los datos disponibles al 7 de febrero de 2026.

Tanto Judd como otros miembros del Consejo lamentaron que “no hay nada que podamos hacer al respecto” y responsabilizaron al Congreso por no abordar los problemas de inmigración.

Desde su lugar, el sheriff del condado de Charlotte, Bill Prummel, instó a los legisladores a tomar medidas al respecto: “Tienen que ponerse las pilas y arreglarlo”.

Los acuerdos de Florida con el ICE para incrementar el número de deportaciones masivas

El año pasado, el gobernador impulsó la cooperación entre las fuerzas estatales y locales y el ICE mediante la firma de acuerdos de la sección 287(g). Este programa permite al organismo delegar a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para desempeñar labores específicas de funcionarios de inmigración bajo su dirección y supervisión.

El ICE anunció a finales del 2025 los resultados del acuerdo con un condado de Florida

Desde el inicio del plan de deportaciones, Florida fue uno de los estados que más acuerdos firmó. En septiembre de 2025, la agencia publicó un comunicado en el que resaltó el arresto de 400 migrantes indocumentados y destacó que había vigentes 327 alianzas, lo que representa un aumento del 577% desde el 20 de enero.

A nivel nacional, Florida supera por mucho a cualquier otro estado en cantidad de colaboraciones. El sitio web oficial del ICE especifica que al 11 de febrero permanecían vigentes 1415 memorandos para programas 287(g) que abarcan 40 estados.

Con este dato, la cantidad de memorandos en vigor en el Estado del Sol representa casi el 30% del total en todo Estados Unidos. Actualmente, los oficiales operan cuatro modelos del programa: