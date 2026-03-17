Alerta por tácticas antimigratorias de Ron DeSantis: la advertencia que rige por el Mundial de fútbol en Florida

La situación en Florida de cara al Mundial 2026 ha generado incertidumbre para los miles de turistas extranjeros que viajarán a EE.UU.. Múltiples entidades de derechos civiles han publicado una advertencia oficial para quienes aterricen en el Estado del Sol.

Peligros de detención en el estado de Florida

Instan a los turistas extranjeros a que reconsideren sus planes por las estrategias antimigratorias promovidas por el gobernador Ron DeSantis .

promovidas por el . Esta circunstancia está relacionada con la inquietud por la seguridad jurídica de los turistas en el país del norte.

Todd Lyons, director interino de ICE, aseguró que la agencia sería una "parte clave" para la seguridad del evento deportivo Archivo

La ACLU manifestó su preocupación ante la colaboración excesiva entre las autoridades federales y las fuerzas de seguridad locales.

Fox News informó que la alerta menciona sucesos en los que fueron interrogados residentes legales y turistas sin una razón evidente.

En los últimos meses, incluso ciudadanos estadounidenses habrían sido arrestados después de interacciones rutinarias con la policía en Florida. Estas acciones se producen en el contexto de las políticas de “tolerancia cero” que mantiene la administración estatal actual.

El director interino del ICE confirmó la presencia de agentes de la agencia federal en el evento deportivo Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

Los organizadores de la advertencia indicaron que una simple violación de las normas de tránsito podría conllevar un peligro de deportación.

La ACLU de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida encabezan este llamado. Dariel Gómez, organizador de campo de la ACLU, aclaró que no buscan generar pánico entre los aficionados al fútbol.

Su objetivo primordial es ofrecer un “baño de realidad” sobre la posibilidad de enfrentar casos de perfilamiento racial, de acuerdo con sus dichos al medio citado.

Este problema podría volverse más agudo durante la estancia de los aficionados en Florida para el Mundial 2026.

La existencia de centros de detención controvertidos es uno de los temas más críticos destacados en el informe oficial.

El ICE y la CBP participarán del operativo de seguridad en el Mundial de Clubes, lo que generó preocupación entre hinchas migrantes y activistas ICE - AP

Se destacaron, en particular, instalaciones como “Alligator Alcatraz”, que se encuentra en la parte sur del estado.

Las organizaciones tienen temor de que el despliegue de seguridad se use para llevar a cabo redadas migratorias indiscriminadas.

Los operativos podrían enfocarse en las áreas turísticas y los alrededores de los estadios de Miami. Asimismo, alertan que los corredores de transporte público estarán sujetos a una supervisión más rigurosa que la habitual.

Consejos para los visitantes durante el Mundial 2026

La coalición aconseja a los aficionados que sigan protocolos de seguridad personal muy rigurosos frente a este escenario adverso.

Es esencial que los visitantes internacionales lleven consigo sus documentos de viaje originales y sus identificaciones oficiales en todo momento.

Kennedy Thomas, de la Coalición de Inmigrantes, dijo que es imprescindible conseguir garantías auténticas para los aficionados extranjeros.

Se esfuerzan por garantizar que los partidos no se interrumpan con operaciones migratorias masivas.

No obstante, las leyes estatales exigen que las agencias locales colaboren de manera activa con los organismos federales en materia de inmigración.

Se esperan grandes redadas migratorias Archivo

El papel de la FIFA y el gobierno federal frente a DeSantis

A pesar de las advertencias, Gianni Infantino aseguró que todos los fanáticos del mundo serán bienvenidos en las sedes.

El presidente de la FIFA ha mantenido un discurso de apertura total y paz para el desarrollo del torneo internacional.

Por su parte, la Casa Blanca creó un grupo de trabajo específico donde participa el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, quien es oriundo de Miami, supervisa personalmente los preparativos de seguridad y la logística para los siete partidos.

No obstante, las autoridades federales no descartaron explícitamente la posibilidad de realizar operativos en áreas aledañas. Esta falta de compromiso por escrito es lo que mantiene a las organizaciones civiles en un estado de movilización.

“Queremos que los fans disfruten del juego sin ser acosados por su origen o su color de piel”, concluyeron los portavoces.

Gianni Infantino aseguró que todos los fanáticos del mundo serán bienvenidos en las sedes (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Pool, archivo) Stephanie Scarbrough - Pool AP

Un escenario de tensión política y deportiva

El conflicto entre el gobierno de Ron DeSantis y las organizaciones de derechos humanos no es algo nuevo en el estado.

Desde la aprobación de leyes restrictivas como la SB 1718, el clima social en Florida se ha vuelto mucho más polarizado.

Los especialistas aconsejan, en última instancia, mantenerse al tanto de la información por medio de redes de apoyo legal y canales oficiales.

En tanto, Miami sigue organizando lo que se prevé será el acontecimiento más grande de su historia.