Con Florida y Texas a la cabeza: el mapa actualizado de los condados que colaboran con el ICE para detener a migrantes
La agencia federal presenta en sus fuentes oficiales cuántas jurisdicciones de Estados Unidos tienen acuerdos 287(g)
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene un programa con el que permite la colaboración de condados de Estados Unidos. Mediante diversos modelos de cooperación, las autoridades locales pueden asociarse con la agencia federal para garantizar el cumplimiento de la ley migratoria.
Qué es el programa 287(g) y cuántos acuerdos tiene el ICE en EE.UU.
Según indica el sitio web de la entidad, el programa 287(g) permite “delegar a los agentes del orden estatales y locales la autoridad para desempeñar funciones específicas de agente de inmigración bajo la dirección y supervisión del ICE“.
En esta iniciativa, condados y estados solicitan a la entidad federal su participación en el programa y brindan su cooperación a cambio de financiamiento y capacitación. Concretamente, el ICE dispone las siguientes cuatro opciones de modelos para la participación:
- Jail Enforcement Model
- Task Force Model
- Tribal Task Force Model
- Warrant Service Officer
De acuerdo con datos oficiales, el último registro correspondiente al 20 de febrero marca que el ICE tiene 1427 acuerdos firmados bajo el marco del programa 287(g). La cifra se compone de 153 del Jail Enforcement Model en 32 estados, 465 de Warrant Service Officer en 35 jurisdicciones y 809 Task Force Model en 35 jurisdicciones.
Además, el sitio web cuenta con un mapa interactivo en el que se puede consultar en detalle cuáles son las autoridades locales de cada estado que prestan colaboración al ICE.
Florida y Texas, los que más colaboran: la lista de estados con condados que ayudan al ICE
Más allá de la colaboración de las autoridades estatales o no, hay 39 estados de EE.UU. que tienen al menos un condado con un acuerdo 287(g) firmado. Según el listado oficial del ICE, estos son:
- Florida
- Texas
- Tennessee
- Pensilvania
- Alabama
- Georgia
- Missouri
- Arkansas
- Carolina del Sur
- Oklahoma
- Kentucky
- Louisiana
- Carolina del Norte
- Virginia
- Kansas
- West Virginia
- Wisconsin
- Indiana
- Mississippi
- Ohio
- Utah
- Nueva York
- Nuevo Hampshire
- Wyoming
- Dakota del Norte
- Idaho
- Arizona
- Minnesota
- Maryland
- Dakota del Sur
- Michigan
- Nebraska
- Nevada
- Montana
- Alaska
- Iowa
- Colorado
- Nuevo México
- Massachusetts
La resistencia de algunos estados contra el ICE
A pesar de que en general los condados tienen la potestad de proponer su participación en estos acuerdos, algunas autoridades estatales toman medidas para evitarlo.
Este fue el caso, por ejemplo, de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que firmó tres órdenes ejecutivas para eliminar los acuerdos 287(g) vigentes en el estado y prohibir nuevas colaboraciones.
Lo propio quiere hacer Kathy Hochul en Nueva York a través del proyecto de ley Local Cops, Local Crimes Act que, en caso de aprobarse, prohibiría la participación de condados neoyorquinos en el programa del ICE.
En contraste, otras administraciones estatales se esfuerzan para que los condados se adhieran a estos programas. Uno de los casos más claros es el de Florida, a partir de las medidas del gobernador Ron DeSantis.
En esa misma línea, Greg Abbott impulsó una ley en Texas para obligar a los condados con una cárcel a participar. Concretamente, la normativa establece que las autoridades locales deben aplicar para obtener un acuerdo al menos una vez al año.
