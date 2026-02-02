En Florida: la crítica de Byron Donalds por la inmigración en EE.UU. y su dura condena contra Tim Walz

En una entrevista, el congresista Byron Donalds se refirió a la situación migratoria en Estados Unidos. El candidato a gobernador de Florida criticó la resistencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y apuntó en contra del gobernador de Minnesota, Tim Walz. Mientras junta apoyo para las elecciones, cuestionó al Partido Demócrata y sus referentes.

Byron Donalds apuntó contra la resistencia de gobernadores de EE.UU. al ICE

El legislador habló en una entrevista con Florida’s Voice, donde fue consultado por el panorama de la situación migratoria. Allí dejó ver una postura clara con respecto a los operativos federales y la resistencia de algunos mandatarios demócratas.

Byron Donalds rechazó la resistencia de gobernadores demócratas a los operativos del ICE Instagram @byrondonalds

"Los gobernadores no tienen la autoridad legal para oponerse a los agentes federales de inmigración cuando hacen cumplir la ley“, expresó Donalds. En ese sentido, remarcó que la Constitución le da al gobierno de EE.UU. la autoridad para aplicar estas normas.

En esa misma línea, el congresista por Florida aseguró que se trata de un esfuerzo coordinado por parte de demócratas y un intento por boicotear al gobierno de Donald Trump: “Este caos siempre ocurre cuando los republicanos están al mando”.

Para reafirmar su punto, Donalds comparó la situación ocurrida en estados demócratas con el panorama en jurisdicciones como Florida y Texas, donde los gobiernos colaboran y ayudan al ICE a cumplir con sus tareas.

El republicano apuntó contra Walz y criticó el rumbo del Partido Demócrata: elogió a Barack Obama

En otro fragmento de la entrevista, el republicano cargó contra Tim Walz por la situación en Minnesota. En una crítica conjunta que hizo contra el mandatario y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó al demócrata como un “payaso e izquierdista”.

Byron Donalds reconoció la aplicación de la ley migratoria que realizó Barack Obama durante su período como presidente de Estados Unidos J. Scott Applewhite - AP

Por otro lado, también reivindicó las políticas de deportación de Barack Obama, quien, según Donalds, hizo cumplir las leyes de inmigración. “Parecía un republicano moderado hace 15 años”.

En esa misma línea, criticó el rumbo actual de la oposición y dijo que “ya no es el Partido Demócrata de nuestros abuelos”. “Este es un partido socialista de izquierda, liderado por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani”, manifestó.

Por último, Donalds destacó la labor del gobernador Ron DeSantis en el aspecto migratorio. El republicano se presentará en búsqueda de triunfar en las elecciones del 3 de noviembre, que definirán al sucesor del actual mandatario.

Donalds como candidato a gobernador: es el elegido de Trump y suma apoyos

El congresista se presenta como una de las figuras fuertes dentro de la interna republicana. Cuando se conoció su candidatura en 2025, Trump lo elogió y lo presentó como su candidato en el Estado del Sol.

Lo hizo a través de un posteo de Truth Social, donde definió a Donalds como un “total ganador”: "Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda“.

Byron Donalds anunció que obtuvo el respaldo de dos sheriffs para las elecciones a gobernador de Florida Captura

Mientras avanza la campaña, recientemente el legislador anunció que Eric Aden y David Harper, sheriffs de Okaloosa y Madison respectivamente, manifestaron respaldo público a su candidatura como gobernador de Florida.

Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, donde aseguró estar “orgulloso” de contar con el apoyo de ambas autoridades policiales.

Cuándo serán las elecciones en Florida: fechas clave y cargos

En las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 se votarán los siguientes cargos:

Gobernador y vicegobernador de Florida.

de Florida. Fiscal General (Attorney General) .

. Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture).

Jefe de Finanzas del Estado (Chief Financial Officer) .

. Senadores estatales (distritos pares).

(distritos pares). Representantes estatales (todos los distritos).

Para los votantes del Estado del Sol, según el sitio web oficial del gobierno, las principales fechas a tener en cuenta son:

Fecha límite para registrarse o cambiar afiliación de partido para las primarias: 20 de julio de 2026.

20 de julio de 2026. Período de votación anticipada para las primarias : del 8 al 15 de agosto.

: del 8 al 15 de agosto. Límite para pedir boleta por correo: 6 de agosto de 2026.

6 de agosto de 2026. Día de votación primaria: martes 18 de agosto.

Fecha límite para registrarse para votar para las generales : 5 de octubre de 2026.

: 5 de octubre de 2026. Plazo para solicitar boleta por correo : 22 de octubre de 2026.

: 22 de octubre de 2026. Votación anticipada : del 24 al 31 de octubre de 2026.

: del 24 al 31 de octubre de 2026. Día de elección general: martes 3 de noviembre.

La Constitución de Florida establece en el Artículo IV, la Sección 5 que “nadie que haya servido como gobernador por más de seis años en dos mandatos consecutivos puede ser elegido para el período inmediato siguiente”. Esto significa que el actual gobernador, Ron DeSantis, no puede presentarse para una reelección este año.