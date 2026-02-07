De dónde son los padres de Byron Donalds, el candidato de Trump para Florida: su verdadero origen y antecedentes migrantes

Byron Donalds, actual representante del 19.º distrito de Florida en la Cámara de Representantes de EE.UU. y uno de los principales aspirantes a la gobernación, hizo referencia en reiteradas ocasiones al origen migrante de su familia. Hijo de una madre jamaiquina y un padre panameño, su historia personal ocupa un lugar central en su discurso político, especialmente en debates sobre identidad, reparaciones históricas y movilidad social en Estados Unidos.

Orígenes caribeños y centroamericanos en la familia Donalds

Durante una discusión sobre las reparaciones y su oposición al proyecto de ley HR40 (que busca estudiar las reparaciones en EE.UU.) en el podcast The Breakfast Club, Donalds explicó que su ascendencia familiar no se vincula con la esclavitud histórica en EE.UU. Sus padres llegaron al país norteamericano como inmigrantes desde el Caribe y Centroamérica.

Byron Donalds anunció formalmente su postulación para gobernador de Florida en febrero de 2025 Instagram @byrondonalds

“Mi madre es jamaiquina, mi padre es panameño“, dijo el candidato a gobernador de Florida. ”Hay mucha gente negra en este país [EE.UU.] que no es descendiente del comercio de esclavos estadounidense, así que ya sé de entrada que hay mucha gente que no va a poder obtener determinados beneficios o recibir reparaciones", señaló sobre las complicaciones que tendría la implementación del proyecto de ley HR40.

Una infancia en Brooklyn marcada por la migración y el esfuerzo familiar

Aunque sus padres nacieron fuera de EE.UU., Donalds nació y creció en Nueva York. De acuerdo con Britannica, su infancia transcurrió en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, un área con fuerte presencia de comunidades caribeñas y afroamericanas.

Durante su crianza, su padre no estuvo presente de forma activa, por lo que su madre asumió sola la responsabilidad del hogar. Donalds ha relatado que fue criado junto a sus dos hermanas en un hogar monoparental, donde su madre, Meredith Brown, cumplió simultáneamente los roles de sostén económico y figura de autoridad.

“Fue difícil”, dijo en una entrevista a News-Press de Naples, Florida. “Éramos pobres. Mi madre perdió su trabajo en la ciudad de Nueva York cuando yo estaba en secundaria, así que lo pasamos mal”, recordó.

Esta etapa de su vida es citada con frecuencia por el propio Donalds para explicar su énfasis en la estructura familiar, la educación y la responsabilidad individual como factores clave para el desarrollo personal.

Aunque reconoce su ascendencia caribeña y centroamericana, Donalds se identifica principalmente como neoyorquino. En distintas intervenciones públicas ha mencionado calles y zonas específicas de Brooklyn donde creció, como parte de su construcción identitaria.

Donald Trump ha respaldado con entusiasmo la candidatura de Donalds X Byron Donalds

De Brooklyn a Florida: carrera política y candidatura

De acuerdo con su biografía oficial, tras completar sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de Florida, Donalds desarrolló su carrera política en ese estado. Actualmente representa al 19.º distrito de Florida en la Cámara de Representantes de EE.UU.

En febrero de 2025 anunció formalmente su candidatura a gobernador de Florida, en un contexto marcado por la imposibilidad de reelección de Ron DeSantis debido a los límites de mandato. Su postulación se posiciona entre las más visibles dentro del Partido Republicano.

De resultar electo, se convertiría en el primer gobernador republicano afroamericano en la historia de EE.UU.

Donalds se posiciona como una "estrella en ascenso" dentro del Partido Republicano Instagram/@byrondonalds

El respaldo de Trump y el posicionamiento nacional

La candidatura de Donalds cuenta con el respaldo directo de Donald Trump, quien lo promovió como uno de sus aliados políticos más cercanos. El congresista fue uno de los legisladores republicanos que votó en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Además, Donalds participó activamente en la campaña presidencial de Trump en 2024 y fue considerado como posible candidato a la vicepresidencia. Su alineamiento con la agenda de “ley y orden” y su apoyo a políticas migratorias estrictas forman parte central de su plataforma.

En Florida, su campaña también ha recibido el respaldo de figuras clave del Partido Republicano y de autoridades locales vinculadas a las fuerzas de seguridad.

En el marco de la campaña para las elecciones del 3 de noviembre de 2026, su historia personal continúa como un elemento central para entender tanto su discurso como su proyección política en Florida y a nivel nacional.