Choque en Florida con DeSantis por el uso de un fondo de emergencia para operativos migratorios

El 12 de febrero se presentó una nueva propuesta de la Cámara de Representantes de Florida que limitaría el poder del gobernador Ron DeSantis para destinar dinero a asuntos migratorios.

El movimiento de la Cámara de Florida que le restaría poder a DeSantis

La medida restringiría el uso del fondo de emergencia para desastres naturales. Así, dejaría sin una fuente clave de financiación a la administración, que desde 2023 renovó en reiteradas ocasiones la declaración de desastre para destinar fondos a la aplicación de la ley migratoria.

El movimiento de la Cámara de Representantes de Florida privaría a DeSantis de una fuente clave de dinero para temas migratorios Fotomontaje: X DeSantis e ICE

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, el gobernador floridano se instaló como uno de sus principales aliados en el país. Durante el último año, las medidas contra la inmigración ilegal incluyeron la creación de centros de detención, intensas redadas contra indocumentados y restricciones para ingresar de manera legal.

El jueves, a falta de pocos días para que expire el Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias del estado, se presentó la propuesta que extendería la cuenta multimillonaria hasta 2030. No obstante, restringiría su uso principalmente a desastres naturales, informó el Miami Herald.

De aprobarse, permitiría que el gobernador gaste el dinero solo en la respuesta a emergencias naturales que excedan las asignaciones normales. Esto excluiría las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y operaciones similares.

El fondo de DeSantis para temas migratorios

El fondo fue creado en 2022 para proporcionar una fuente de dinero específica para las iniciativas de respuesta ante emergencias.

Al año siguiente, DeSantis declaró el estado de emergencia por la inmigración ilegal y lo renovó cada 60 días (un total de 20 veces).

En este periodo, utilizó más de 573 millones de dólares en la aplicación de la ley migratoria desde 2023. Esto incluye US$405 millones en los últimos seis meses. El dinero fue destinado principalmente a centros de detención temporales y medidas similares.

En 2025, la administración DeSantis arrestó a más de 10.000 migrantes y creó dos nuevos recintos, Alligator Alcatraz y Deportation Depot, para aumentar la capacidad de detención.

Asimismo, en enero, anunció las intenciones de edificar un nuevo centro, ubicado en la región del Panhandle, al que bautizaría como Panhandle Pokey.

El gobernador Ron DeSantis anunció en enero la creación de un nuevo centro de detención; la medida sería compleja de aplicar si se suspende el fondo de emergencia X @GovRonDeSantis/ICE

Los demócratas en la Cámara de Representantes, que se oponen al gasto en la aplicación de la ley migratoria, argumentan que el fondo, que fue ideado para contar con una reserva, se transformó en una fuente de financiación constante para las medidas migratorias.

“No contamos con las garantías adecuadas para el fondo fiduciario de emergencia. Como resultado, este gasto se ha descontrolado”, expresó Carlos Guillermo Smith, citado por Fox News.

En esa línea, la senadora estatal Shevrin Jones remarcó que los legisladores tienen la responsabilidad de garantizar a los ciudadanos que el dinero se utilice de manera correcta.

Qué sucederá con el fondo de DeSantis para temas migratorios en Florida

Aún no está claro cuál es el destino que le espera a la propuesta presentada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los legisladores enfrentan un desafío a contrarreloj a medida que se acerca la fecha de caducidad.

De no avanzar con ninguna propuesta que sea aprobada de igual manera por la Cámara de Representantes y el Senado, el fondo de emergencia expirará el próximo lunes.

Si los legisladores no llegan a un acuerdo para el lunes, DeSantis perdería poder para temas migratorios en Florida X @GovRonDeSantis

En este escenario, el dinero restante volverá a los ingresos generales y el gobernador republicano perderá el acceso a uno de sus presupuestos más grandes en materia de inmigración, por lo menos hasta la creación de una nueva herramienta.