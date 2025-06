“Alcatraz de los caimanes”: el aeropuerto abandonado en Florida que podría convertirse en un centro de detención del ICE

El aumento en las redadas impulsadas por la administración Donald Trump llevó al límite la capacidad para alojar migrantes bajo custodia. Florida presentó una propuesta para convertir una vieja instalación aeroportuaria en un nuevo centro de detención temporal. La idea fue presentada públicamente por el fiscal general del estado, James Uthmeier, quien difundió un video desde el lugar, ubicado en el condado de Miami Dade, al que denominó “Alligator Alcatraz” (el Alcatraz de los caimanes, en español).

Una instalación abandonada con potencial para ICE

“Alligator Alcatraz: la ventanilla única para llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Trump”, publicó el fiscal general en X. El espacio propuesto es el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami-Dade Collier, situado en una zona remota, completamente rodeada por los Everglades, un extenso ecosistema de humedales subtropicales.

Así es el alcatraz de los caimanes, el aeropuerto abandonado que quieren volver centro de detención de migrantes de ICE

La ubicación, según Uthmeier, representa una opción de bajo costo para establecer una instalación de detención, debido a su aislamiento natural y al entorno poco hospitalario para cualquier intento de fuga. “Si las personas se escapan, no hay mucho esperándolas más que caimanes y pitones, y no hay dónde ir, no hay dónde esconderse”, señaló.

El fiscal indicó que el sitio podría estar operativo en un plazo de 30 a 60 días y tendría capacidad para hasta 1000 personas detenidas por autoridades migratorias, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La propuesta de un nuevo centro de detención en Florida

El video publicado por Uthmeier en las redes sociales muestra al fiscal en el lugar, mientras detalla sus características técnicas: pista de aterrizaje en condiciones de ser reutilizada, estructuras disponibles para reacondicionar, y acceso limitado, lo que lo hace ideal, según su visión, para la custodia de personas detenidas por ICE.

El objetivo del proyecto es proporcionar una respuesta rápida a la sobrecarga del sistema de detención federal, que actualmente funciona por encima de su capacidad. De acuerdo a los informes, los centros migratorios albergan a más de 53.000 personas, cuando el presupuesto aprobado solo cubre unas 41.500 plazas. El aumento en la cantidad de detenciones diarias, ahora con una meta de 3000 arrestos por jornada, ha llevado al sistema a funcionar por encima de sus capacidades.

El fiscal general aseguró que no hay lugar donde escapar debido a la gran presencia de caimanes en la zona Captura de pantalla X @AGJamesUthmeier

La idea del “Alcatraz de los caimanes” está alineada con la estrategia nacional de endurecimiento de las políticas migratorias impulsada por el presidente Donald Trump. El plan forma parte de una serie de iniciativas estatales para apoyar la aplicación de medidas más estrictas, que incluyen detenciones masivas y expulsiones aceleradas.

Uthmeier, firme defensor de esa agenda, aseguró que Florida está comprometida con el “respaldo a ICE y al cumplimiento de las leyes federales”. El fiscal sostuvo que el gobernador del estado solicitó a su equipo evaluar posibles ubicaciones para nuevas instalaciones de detención temporal, y que esta es la opción más viable, por su disponibilidad, seguridad y costo operativo reducido.

Un centro de detención en el medio de los Everglades de Florida

El terreno destinado para el “Alligator Alcatraz”, que se extiende por más de 77 kilómetros cuadrados, tiene una historia particular vinculada al desarrollo aeroportuario de Florida.

El lugar donde se quiere hacer un centro de detención cuenta con una pista única, que tiene 3,2 kilómetros de largo Miami Dade Aviation Department

Anteriormente, el antiguo Everglades Jetport era un ambicioso proyecto aeroportuario concebido en la década de 1960 que nunca llegó a completarse debido a consideraciones ambientales. El proyecto, lanzado oficialmente en 1968, incluía planes para seis pistas de aterrizaje y conexiones ferroviarias de alta velocidad con las áreas urbanas circundantes.

La infraestructura actual conserva elementos de aquel proyecto truncado, que incluyen pistas pavimentadas y áreas de servicio que podrían ser adaptadas para los nuevos propósitos de detención. La ubicación se encuentra aproximadamente a 58 kilómetros al oeste del centro comercial de Miami y a solo 10 kilómetros de los límites del Parque Nacional Everglades.