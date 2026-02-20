Alerta electoral en Florida: el proyecto de ley que cambiaría las reglas para migrantes a partir del 1° de enero de 2027

Un proyecto de ley en Florida propone cambiar las reglas con respecto a las verificaciones de ciudadanía estadounidense en procesos electorales. En caso de aprobarse, el Estado del Sol comenzaría a aplicar criterios más rígidos para chequear a quienes se registran como votantes. De cualquier manera, la normativa no afectaría a las elecciones de 2026.

El proyecto de ley de Florida que cambiaría las verificaciones de ciudadanía estadounidense para votar

A grandes rasgos, el proyecto de ley SB 1334 reformaría la manera de verificar el estatus legal de los votantes que se registran para las distintas elecciones en el Estado del Sol.

En caso de aprobarse, Florida aplicaría criterios más estrictos para verificar la ciudadanía estadounidense de los votantes Stock en Canva

De acuerdo con el texto de la propuesta, estas son las claves:

Se modifica el juramento que los solicitantes deben firmar . Se agrega una declaración explícita de que son ciudadanos de Estados Unidos y que entienden las penas, que incluyen la deportación, por proporcionar información falsa.

. Se agrega una declaración explícita de que son ciudadanos de Estados Unidos y que entienden las penas, que incluyen la deportación, por proporcionar información falsa. La solicitud de registro debe incluir la documentación requerida por la Comisión de Asistencia Electoral .

. El sistema de Florida debe revisar la información aportada con los datos de los registros del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV , por sus siglas en inglés) para chequear el estatus legal.

con los , por sus siglas en inglés) para chequear el estatus legal. También se establece un sistema para recibir listas de las cortes federales sobre personas descalificadas para ser jurados por no ser ciudadanos. También se obtienen datos de fallecidos para actualizar los padrones.

por no ser ciudadanos. También se obtienen datos de fallecidos para actualizar los padrones. Queda definido un proceso de remoción, en el cual los supervisores deben notificar a los votantes potencialmente no elegibles por correo y, si es necesario, realizar audiencias antes de eliminarlos del sistema.

Junto con las determinaciones sobre la verificación de ciudadanía, la SB 1334 también modificaría cuestiones relacionadas con el sistema de recuento de votos en Florida.

Cuáles serían los documentos aceptables para demostrar ciudadanía según la SB 1334

Además de definir los métodos de verificación del estatus legal de los votantes, el proyecto de ley del Estado del Sol también enumera cuáles serían las variantes de documentos aceptados. Este es el listado:

Pasaporte de EE.UU. vigente y válido.

vigente y válido. Certificado de nacimiento de cualquier estado de EE.UU.

de EE.UU. Informe consular de nacimiento en el extranjero proporcionado por el Departamento de Estado.

proporcionado por el Departamento de Estado. Licencia de conducir de Florida o tarjeta de identificación estatal vigente y válida que demuestre la ciudadanía.

vigente y válida que demuestre la ciudadanía. Certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional.

emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. Identificación con foto vigente y válida emitida por el gobierno federal que indique explícitamente la ciudadanía estadounidense.

vigente y válida emitida por el gobierno federal que indique explícitamente la ciudadanía estadounidense. Orden de una corte federal que otorgue la ciudadanía de EE.UU.

El pasaporte estadounidense es uno de los documentos aceptados por Florida para acreditar ciudadanía y registrarse como votante Shutterstock

En caso de que el nombre legal actual del solicitante sea diferente al que aparece en cualquiera de los documentos mencionados, el interesado también debe incluir una prueba oficial del cambio.

Por qué la SB 1334 no afectaría a las elecciones 2026 en Florida

A pesar de que modificaría múltiples aspectos electorales, el proyecto no afectaría a los próximos comicios en caso de aprobarse. Esto se debe a que su eventual entrada en vigor está dispuesta para el 1° de enero de 2027.

Esto indica que no afectaría, por ejemplo, a las elecciones a gobernador de este año, donde se definirá al sucesor de Ron DeSantis en el Estado del Sol, ni a las elecciones nacionales legislativas.