Alerta en EE.UU. por la formación de una nueva tormenta cerca de Florida: ¿por dónde avanzará el temporal?

Una nueva amenaza meteorológica comenzó a desarrollarse frente a las costas del sureste de Estados Unidos y encendió las alertas desde Florida hasta Nueva Inglaterra. En específico, meteorólogos coincidieron en que una zona de baja presión con alto potencial de convertirse en tormenta tropical se forma sobre las cálidas aguas del Atlántico occidental y podría impactar con lluvias torrenciales y fuertes vientos este fin de semana.

Una nueva tormenta se forma frente a Florida, al sureste de Estados Unidos

Según explicó el experto en huracanes de AccuWeather, Alex DaSilva, el fenómeno comenzó a gestarse entre las Bahamas, la costa sudeste de EE.UU. y las Bermudas, una región que fue escenario de intensa actividad tropical esta temporada. En ese mismo corredor se fortalecieron tormentas como Chantal, el huracán Humberto y el huracán Imelda.

El sistema se fortalece sobre la corriente cálida del Golfo, que aporta energía y humedad capaces de acelerar su desarrollo hacia depresión o tormenta tropical Joe Burbank - Orlando Sentinel

El sistema en formación se encuentra sobre la corriente cálida del Golfo, que aporta energía y humedad adicionales capaces de acelerar su fortalecimiento. DaSilva señaló que este impulso térmico podría transformarlo en una depresión o incluso en una tormenta tropical.

De confirmarse esa evolución, recibiría el nombre de Karen, el siguiente en la lista oficial del Atlántico para 2025. El nombre anterior, Jerry, ya fue asignado esta semana a un ciclón surgido al este de las Antillas Menores.

Los especialistas de AccuWeather previeron que la tormenta avanzará lentamente hacia el norte durante los próximos días, lo que incrementará la posibilidad de lluvias intensas y marejadas a lo largo de la franja costera. Desde el centro de Florida hasta el sur de Nueva Inglaterra, podrían experimentarse los primeros efectos de este temporal durante el fin de semana.

Amenaza de lluvias torrenciales y marejadas por la nueva tormenta frente a Florida

El desplazamiento pausado del sistema genera preocupación por la posibilidad de inundaciones costeras prolongadas y erosión en las playas. “La línea costera de las Carolinas será una de las zonas más vulnerables. Áreas de los Outer Banks que perdieron varias casas por el fuerte oleaje la semana pasada podrían enfrentar otro episodio de erosión y mar agitado”, advirtió DaSilva.

Los especialistas prevén que la tormenta avanzará lentamente hacia el norte en los próximos días Canva

Las proyecciones apuntan a que las lluvias más intensas caerán entre las Carolinas, el este de Virginia y el sureste de Maryland, especialmente en sectores cercanos al litoral y al corredor de la autopista interestatal 95. Sin embargo, la magnitud de las precipitaciones dependerá de la distancia que la tormenta mantenga con respecto a tierra firme.

Un sistema de alta presión sobre Nueva Inglaterra podría modificar la trayectoria. Si ese anticiclón se desplaza lentamente, empujaría el temporal hacia el litoral medio del Atlántico, con lluvias tropicales que podrían extenderse hasta los montes Apalaches de Virginia y Pensilvania, e incluso alcanzar el sur de Nueva Inglaterra. En cambio, si el sistema de alta presión avanza con rapidez, el ciclón tendría espacio para desviarse hacia el este y reducir su impacto sobre la costa.

Riesgo de inundaciones y daños en el noreste de Estados Unidos

Aunque algunos meteorólogos señalaron que la lluvia podría aliviar la sequía que afecta al Atlántico medio y Nueva Inglaterra, también advirtieron que la intensidad del agua podría provocar inundaciones repentinas.

Adam Douty, meteorólogo sénior de AccuWeather, explicó que, si el sistema avanza lo suficiente hacia el norte, los vientos podrían hacer caer gran cantidad de hojas en la región del noreste, lo que pondría fin abrupto al espectáculo otoñal. “Incluso una tormenta que permanezca mar adentro podría generar ráfagas capaces de afectar el follaje antes de comienzos de la próxima semana”, apuntó.

Las proyecciones indican que las lluvias más intensas caerán entre las Carolinas, el este de Virginia y el sureste de Maryland, especialmente en sectores cercanos al litoral y al corredor de la autopista interestatal 95 PAUL J. RICHARDS, AFP Via Getty Images

Los expertos no descartaron además que, en zonas donde la lluvia y el viento seco coincidan con la sequía, aumente el riesgo de incendios forestales. La temporada oficial de huracanes en el Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre, por lo que los especialistas insistieron en que aún podrían producirse más eventos tropicales durante las próximas semanas.