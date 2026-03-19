Crisis en los aeropuertos de EE.UU.: aumenta el ausentismo de la TSA y advierten por posibles cierres

La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) se enfrenta a una escasez generalizada de personal. Esto genera un incremento en los tiempos de espera en los controles de seguridad y retrasos en los vuelos a medida que avanza el cierre parcial de gobierno.

Punto por punto: qué se sabe de la crisis que enfrentan los aeropuertos de EE.UU.

En la mañana del 19 de marzo, más de 700 vuelos fueron cancelados o retrasados en todo Estados Unidos, tras 7300 interrupciones registradas el día anterior, según consignó NewsNation.

Más de 700 vuelos fueron cancelados o retrasados en todo Estados Unidos para la mañana del 19 de marzo SAUL LOEB - AFP

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que, en un día normal, alrededor del 2 % de su personal falta al trabajo. Desde el domingo pasado, la cifra se disparó hasta cerca del 10% y el pasado 17 de marzo, aproximadamente un tercio de los agentes de la TSA faltaron al trabajo en varios aeropuertos.

Entre los aeropuertos más afectados se encuentra el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York (30% de ausentismo), Aeropuerto Hobby de Houston (40%) y el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (30%).

Crisis en el TSA: cierre de gobierno y ausentismo por enfermedad

Conforme se incrementan las faltas por enfermedad, continúa el cierre parcial del DHS. Esta medida ha generado un aumento de las ausencias y la deserción de agentes, dado que el equipo de seguridad de transporte (TSO) y otros puestos de la TSA se encuentran sin sueldo por tercera vez en casi tres meses.

“Estas maniobras políticas causan dificultades económicas innecesarias a nuestros agentes de la TSA y a sus familias. Ahora, 366 agentes de la TSA han abandonado el cuerpo", reza el comunidado del DHS.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es uno de los más afectados, con más del 30% de ausentismo

Luego agrega: “Debido a este cierre del DHS, los estadounidenses se enfrentan a esperas de horas en los aeropuertos de todo el país. Los demócratas deben reabrir el DHS de inmediato”.

Muchos agentes de la TSA afirman tener apuros económicos por la falta de pago de sus salarios. Desde este punto, señalan que algunos se ven obligados a elegir entre cubrir sus necesidades básicas y el transporte.

“La gente tiene que decidir si se queda en casa con sus hijos, si cuida de ellos o si se queda sin gasolina”, dijo el agente de la TSA George Borek.

Se prevé que más aeropuertos pequeños cierren en Estados Unidos si avanza el cierre parcial de gobierno ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Como consecuencia de estas ausencias, Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, declaró que los aeropuertos podrían verse obligados a adoptar medidas drásticas.

“Es posible que tengamos que cerrar los aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan las llamadas de emergencia y los agentes no pueden permitirse el lujo de acudir a trabajar”, afirmó de acuerdo con Telemundo 47.

Cuáles son las medidas a corto plazo que implementan los aeropuertos

De acuerdo con News Nation, algunos aeropuertos están ofreciendo incentivos para fomentar la presencialidad. Un ejemplo de esto es el caso del Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde los agentes reciben comida, estacionamiento gratis y pases de transporte público.