Así es la ciudad costera de Florida, a una hora de Orlando, donde Santa Claus llega en una tabla de surf

En Florida, hay una ciudad costera muy cerca de Orlando, que es famosa como destino de surf y playa. Este lugar ofrece infinitas oportunidades de recreación al aire libre y deportes acuáticos, pero Navidad es su época más especial, ya que Santa Claus no llega en trineo, sino que lo hace por el agua.

A una hora de Orlando, la playa de Santa Claus

Se trata de Cocoa Beach, que se encuentra en la Costa Espacial de Florida, en el condado de Brevard. Este lugar se convirtió en una de las reuniones con temática de Santa más esperadas del mundo, informó Visit Florida.

En el Surfing Santas participan familias y personas de todas las edades, que buscan darle un giro distinto a la temporada navideña (Instagram/@surfingsantas)

Cocoa Beach es famosa por sus playas de arena blanca, un muelle de fama mundial y un evento particular en Navidad, que se conoce como Santas Surferos, además de otras atracciones que se hacen de esta playa una de las más visitadas a fin de año.

Surfing Santa, la atracción navideña en Cocoa Beach

La Navidad en Cocoa Beach es muy divertida, debido a que los visitantes tienen la posibilidad de asistir al evento Santas Surferos (Surfing Santas en inglés).

Este evento es una tradición anual que atrae a cientos de surfistas de todas las edades y miles de espectadores, todos con disfraces de Papá Noel, elfos, muñecos de nieve y otros personajes, consignó Surfing Santas.

El evento reúne más de 12 mil espectadores y más de 400 surfistas (Instagram/@surfingsantas)

Este evento es gratuito y tiene el objetivo de apoyar causas benéficas locales. En el lugar hay música en vivo, actuaciones, concursos de disfraces, una impresionante variedad de tablas de surf y mucha alegría navideña.

Desde la cuenta de Facebook Surfing Santas of Cocoa Beach, informaron que este año, el evento tendrá lugar este 24 de diciembre, de 7.30 a 12.00 hs, en 3 Minutemen Causeway, Cocoa Beach, FL 32931.

La actividad congrega cientos de personas amantes del surf y de los disfraces. En 2024, la temperatura se mantuvo en los 70 °F (21.1 °C), un clima ligeramente más frío en la playa, por lo que a varios concursantes les costó lanzarse inicialmente al agua fría en busca de la ola perfecta, destacó Univisión.

La actividad congrega cientos de personas amantes del surf y de los disfraces (Instagram/@surfingsantas)

El año pasado, más de 12 mil espectadores acudieron a Cocoa Beach para ver en el agua a más de 400 surfistas con sus trajes de Papá Noel. El evento de ese año recaudó un récord de US$100 mil para caridad, señaló PR Newswire.

Las ganancias benefician el trabajo de organizaciones locales, entre ellas Grind for Life, que brinda asistencia financiera a pacientes con cáncer y sus familias cuando viajan largas distancias para recibir atención médica, así como el Florida Surf Museum, que preserva la historia única del surf de Florida, y varios equipos deportivos escolares locales.

Atracciones de la costa Cocoa Beach

Entre las atracciones turísticas que se pueden disfrutar en Cocoa Beach, se encuentra el Muelle de Cocoa Beach, un monumento histórico que ofrece restaurantes, tiendas y oportunidades de pesca; y Ron Jon Surf Shop, la tienda de surf más grande del mundo, abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, destacó HotBot.

Cocoa Beach es una buena opción para quienes viajan a los parques temáticos de Florida y quieren un descanso de la ciudad (Unsplash)

También, se encuentra el Parque Lori Wilson, un parque frente a la playa con áreas de picnic, senderos naturales y zonas aptas para perros; y el Centro Espacial Kennedy, un centro de exploración espacial ofrece recorridos, exhibiciones y la oportunidad de presenciar lanzamientos de cohetes.

El lugar también ofrece gastronomía local, actividades al aire libre, deportes acuáticos, avistamiento de delfines, manatíes y tortugas marinas, entre otras actividades.

Cómo llegar a Cocoa Beach desde Orlando

El trayecto de Orlando a Cocoa Beach es de aproximadamente 96 a 104 kilómetros, generalmente alrededor de una hora, según las condiciones del tráfico. Su proximidad lo convierte en una excursión de un día ideal para quienes visitan los parques temáticos y desean un descanso en la playa, según Visit Florida.

Cocoa Beach está cerca de varias ciudades y atracciones importantes de Florida, según HotBot. Además de Orlando, la costa se encuentra próxima a:

Daytona Beach: a unas 70 millas al norte, conocida por sus deportes de motor y su cultura playera.

a unas 70 millas al norte, conocida por sus deportes de motor y su cultura playera. Miami: aproximadamente 200 millas al sur, lo que proporciona un viaje por carretera más largo

aproximadamente 200 millas al sur, lo que proporciona un viaje por carretera más largo Tampa: a unas 130 millas al oeste, al otro lado del estado, ofrece otra experiencia de ciudad costera.