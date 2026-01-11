Qué pasará con el Red Bird Shopping Center: el centro comercial de Miami que se vendió por US$62 millones

Red Bird Shopping Center, un histórico centro comercial ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida, fue vendido por US$62 millones a fines de 2025. La operación la cerró la firma inmobiliaria Asana Partners, aunque por el momento no se definió qué cambios podría tener. Mientras tanto, el complejo funciona con normalidad y mantiene a todas sus tiendas en actividad.

Qué se puede hacer en el centro comercial de Miami vendido por 62 millones

Red Bird Shopping Center tiene tiendas famosas y de servicios, como una farmacia Walgreens , una sucursal telefónica de AT&T y un sitio de herramientas como Ace Hardware.

El lugar también cuenta con espacios de recreación y ocio como el restaurante japonés Matsuri o el de pizza al estilo neoyorquino Apizza Brooklyn.

El centro comercial tiene una farmacia Walgreens Pexels

El complejo está ubicado sobre Bird Road, a unos 11 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, y se encuentra próximo a zonas residenciales como Coral Gables y South Miami, lo que lo convierte en un punto de referencia para los barrios aledaños.

Recibe un alto flujo de visitantes diarios, según JLL Capital Market, compañía que se encargó de la venta, ya que el centro comercial es de fácil acceso y tiene una gran variedad de locales.

Un centro comercial con décadas de historia en Miami-Dade

El lugar de compras es muy conocido en los barrios cercanos. Se inauguró a finales de la década de 1950 y desde entonces ha dado servicio a los floridanos.

De hecho, es icónico no solo por las tiendas, sino por episodios culturales destacados. Algunos de ellos son los inicios del grupo musical The Mavericks y presentaciones importantes de la banda de rock de Seattle Soundgarden.

Red Bird tiene un estacionamiento grande para todos sus usuarios de Miami Reseñas de Google

La propiedad fue adquirida por Asana Partners, una firma especializada en desarrollos comerciales de uso mixto. El precio de venta fue de US$62 millones, según confirmaron fuentes del sector inmobiliario.

Asimismo, tiene una gran cantidad de vendedores de otros lugares y decenas de tiendas donde se puede ir desde a arreglar el cabello o hasta los dientes. “Está completamente alquilado y cuenta con Orion Fuels... además de una diversa combinación de inquilinos nacionales, regionales y locales”, dijo en su comunicado JLL Capital Market.

¿Qué pasará con el centro comercial de Miami?

Tras conocerse la venta, surgieron especulaciones en redes sociales sobre un posible cambio de uso del predio. Sin embargo, Asana Partners aclaró que, por el momento, no existe un plan definido para modificar el funcionamiento del centro comercial.

Muchos creen que podría ser una posibilidad que el terreno se convierta en una zona de condominios de lujo. Sin embargo, el futuro de Red Bird todavía es incierto, informó a Miami Herald Angelica Merg, directora de marketing de Asana Partners.

Así luce la entrada de Red Bird en Miami Captura de pantalla Google Maps

“Seguirá funcionando como un destino comercial”, adelantó la representante de la empresa. . Además, los registros municipales muestran que el terreno mantiene actualmente permiso exclusivo para uso comercial, sin autorizaciones para desarrollos residenciales, según confirmó Miami Herald.