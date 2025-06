Qué pasó en Miami con el centro comercial que prometía ser el más grande de EE.UU. y por qué hay US$5 millones en juego

El condado de Miami-Dade presentó una demanda contra el megacentro comercial American Dream. El proyecto pretende construir el shopping más grande de Estados Unidos, pero esta iniciativa puede dar un giro inesperado para la organización.

Por qué Miami-Dade presentó una demanda contra American Dream

La empresa canadiense Triple Five dio luz verde al proyecto American Dream Miami, el esperado centro comercial que, supuestamente, iba a ser el más grande del país, en 2018, a los tres años de su concesión. Pero, tras siete años de espera, aún no comenzó la construcción y no cumplieron con el plazo previsto.

(Archivo) El condado de Miami-Dade presentó una demanda contra la empresa Triple Five por no cumplir con los plazos de construcción de American Dream Triple Five

El condado de Florida, bajo la alcaldía de Daniella Levine Cava, presentó una demanda el 6 de marzo pasado de US$5 millones por incumplimiento de los plazos de construcción, según informó El Nuevo Herald. Esta iniciativa se enmarca en un acuerdo pactado entre el urbanista del centro comercial y la región, en la que la organización se comprometía a tener los permisos de desarrollo listos en 2020 y una apertura esperada para 2025.

Si no se ejecutaban estos plazos, se acordó una multa millonaria de US$5 millones, bajo la disposición de “incumplimiento flagrante de sus obligaciones contractuales”. El requerimiento se basa en que la compañía subsidiaria de Triple Five, International Atlantic LLC, no presentó un plano del proyecto al condado hasta la fecha.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtió que se produjo un presunto incumplimiento del acuerdo con la empresa Instagram/mayordlc

En tanto, la empresa alegó que trabaja en planes relacionados, como la construcción y modificación de carreteras en las inmediaciones del terreno, para poder incrementar el volumen de tráfico en la zona.

“Aunque discrepamos con la interpretación del asunto por parte de la administración del condado, estamos trabajando con ella para resolver este desacuerdo de forma amistosa”, apuntó el abogado de Triple Five, Miguel Díaz de la Portilla, quien fue miembro del Senado estatal, al medio mencionado.

¿Dónde se encuentra el terreno designado para construir American Dream en Miami?

El espacio consta de más de 70 hectáreas en la intersección de la autopista I-75 con la carretera Turnpike, al norte de Hialeah. La construcción del complejo comercial supuso una inversión inicial de US$4000 millones y no se trataría únicamente de numerosas tiendas y restaurantes, sino de una oferta más diversa.

La compañía planeó un proyecto que incluye un parque temático y otro acuático, una pista de hielo para patinar, un centro de pesca al aire libre, un lugar de esquí cubierto, un lago recreativo, una sala de cine y un hotel de 2000 habitaciones, además de tantear la posibilidad de añadir un teatro del Cirque du Soleil.

El proyecto pretende construir el centro comercial más grande de Estados Unidos Triple Five

Además de esta promesa turística, también estaba previsto que el centro comercial más grande del país creara más de 5000 vacantes de empleo, en puestos como cocineros, cajeros, empleados y animadores.

La votación celebrada en 2018 en el condado obtuvo el apoyo casi unánime, a excepción de la decisión de la alcaldesa, quien manifestó su preocupación por el impacto de la construcción en el tráfico de la ciudad de Florida. A su vez, se mostró en contra de asociar el ideal del “sueño americano” con la compra de productos de marca y sobre el gasto de agua potable que conllevaría el proyecto.