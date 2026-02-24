Botulismo en Florida: un perro quedó paralizado tras comer una iguana muerta y veterinarios alertan sobre el riesgo

Un perro de Hollywood, en el condado de Broward, sufrió parálisis tras ingerir una iguana en descomposición. Los veterinarios advierten sobre el riesgo que representan estos reptiles para las mascotas durante las olas de frío y recomiendan revisar los patios después de descensos bruscos de temperatura.

¿Cómo ocurrió el caso de botulismo por comer una iguana muerta en Florida?

Debbie Angelo relató a CBS News que su perro, llamado Ziggy, suele ser activo y juguetón. Sin embargo, ese comportamiento cambió después del descenso de temperatura que afectó la zona el jueves 12 de febrero de 2026.

La mujer relató que ese día encontró a su mascota mientras masticaba el reptil. Precisó que vio “una iguana muerta, maloliente y pútrida, sin cabeza” y añadió que supone que su can “se comió la cabeza”.

Los síntomas aparecieron en cuestión de días. Debbie indicó que para el sábado las patas traseras de Ziggy empezaron a fallar. El domingo 15 de febrero, el animal no podía caminar ni arrastrarse.

El veterinario determinó que el cuadro parecía corresponderse con botulismo. Esta es una enfermedad paralizante poco frecuente y potencialmente mortal que se produce por el consumo de una toxina presente en animales en descomposición.

Debbie afirmó que recibir el diagnóstico “fue desgarrador” y señaló que lloró durante los dos primeros días.

¿Qué explican los veterinarios sobre el botulismo en mascotas?

La Dra. Randi Fishkin Ranade, veterinaria de VCA Hollywood, señaló al medio que el cuadro puede resultar fatal en algunos casos.

Además, advirtió sobre el riesgo que representan las iguanas que caen durante las olas de frío. Recomendó recorrer el patio y comprobar que no haya ejemplares muertos para impedir el contacto con las mascotas. En ese sentido, sostuvo que, si aparecen, es necesario retirarlas de inmediato.

El diagnóstico veterinario apuntó a un cuadro de botulismo, una enfermedad paralizante asociada a toxinas presentes en animales en descomposición CBS News

El proceso de recuperación y el estado actual de Ziggy

Según la última información consignada, Ziggy aún no camina, aunque muestra signos alentadores. La recuperación podría extenderse hasta tres semanas si no aparecen complicaciones.

Fishkin Ranade indicó que el equipo médico sigue de cerca su evolución y precisó que están “verificando si tiene función motora”.

Debbie mantiene expectativas moderadas. Señaló que solo debe “ser paciente” porque se trata de un “proceso muy lento”.

¿Qué hacer cuando se ve una iguana aturdida por el frío en Florida?

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) indicó que, si una persona encuentra una iguana verde aturdida por el frío, no debe llevarla a su casa ni a ningún edificio para intentar que se recupere.

El organismo explicó que estos reptiles pueden salir del estado de inmovilidad más rápido de lo previsto y, una vez que recuperan temperatura, pueden reaccionar de forma defensiva con fuertes movimientos de cola, además de morder o arañar con sus garras.

La recuperación podría demorar hasta tres semanas si no surgen complicaciones CBS News

La FWC recordó que las iguanas verdes no están protegidas en Florida, salvo por las leyes estatales contra la crueldad animal. Es por esto que el público puede sacrificarlas de forma humanitaria durante todo el año en su propiedad privada o con autorización del dueño del terreno.

A su vez, informaron que quienes necesiten asistencia pueden contactar a un operador profesional de control de vida silvestre. El organismo dispone de un directorio que permite efectuar búsquedas de expertos por condado y por la especie que se quiere eliminar o capturar.

La FWC precisó que la remoción de fauna silvestre molesta es una actividad comercial brindada por empresas privadas, por lo que el servicio tiene costo y debe ser abonado por el solicitante.