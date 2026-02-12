Iguanas podridas en Florida sorprenden a los residentes tras la ola de frío congelante

Las bajas temperaturas registradas a inicios de febrero en Florida provocaron la caída de iguanas verdes desde árboles y estructuras elevadas. Algunas murieron por exposición prolongada al frío y quedaron atrapadas entre las ramas, donde comenzaron a descomponerse antes de precipitarse al suelo.

¿Por qué comenzaron a aparecer iguanas podridas en Florida?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), estos reptiles dependen del calor ambiental para regular sus funciones corporales. Cuando el termómetro baja a alrededor de 44°F (7°C) o menos, ingresan en un estado de letargo profundo o hibernación ligera.

Las iguanas se congelaron por las bajas temperaturas en Florida

En esa condición pierden fuerza muscular y capacidad de agarre, lo que provoca que se desprendan de las ramas donde suelen descansar. “Mientras están congelados, pueden causar un peligro particularmente inesperado. Se sabe que estos reptiles de entre 4 y 4,5 kilos pierden todo control muscular y se caen de sus nidos en los árboles”, detalló la agencia.

En muchos casos, los animales no están muertos al caer, sino paralizados por el frío. Sin embargo, si las bajas temperaturas se prolongan o alcanzan niveles más extremos, pueden fallecer mientras permanecen atrapados en los árboles. Con el paso de los días, los cuerpos comienzan a descomponerse y finalmente caen al suelo.

“Estas iguanas pueden seguir cayendo durante días”, aseguró Michael Ronquillo, propietario de Humane Iguana Control, a The Palm Beach Post. “Los reptiles más pequeños no soportan el frío tanto como los más grandes, por lo que empezarán a descomponerse primero”, explicó.

Los cuerpos que no son retirados de inmediato pueden representar un problema sanitario y generar molestias para los vecinos. Por otro lado, según el NWS, aquellos que sí lograron sobrevivir, una vez que sale el sol y las temperaturas suben, regresan a su vida normal como reptiles.

La FWC anunció que durante los últimos días invernales se eliminaron 5195 iguanas verdes invasoras de los ecosistemas de Florida Florida Environmental Pest Management

Riesgos para los residentes y advertencias oficiales

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) recordó que no se debe trasladar una iguana aturdida al interior de una vivienda o vehículo con el objetivo de calentarla.

Al recuperar temperatura, el animal puede reaccionar de manera defensiva. Estos reptiles utilizan la cola como mecanismo de golpe, además de contar con dientes y garras que pueden causar lesiones.

Mientras permanecen inmóviles en el suelo, también quedan expuestas a depredadores como mapaches, zarigüeyas y aves carroñeras. Este escenario incrementa la presencia de fauna alrededor de zonas residenciales.

La iguana verde es considerada una especie invasora en Florida. Está prohibida su liberación en el medio natural y su posesión está regulada.

Qué hizo Florida con la población de iguanas verdes congeladas

Ante la magnitud del evento, la FWC implementó una nueva Orden Ejecutiva, el 30 de enero de 2026, que permite temporalmente a cualquier persona recolectar y transportar iguanas verdes vivas afectadas por el frío sin necesidad de un permiso.

Las iguanas congeladas fueron eutanasiadas en las oficinas de la FWC; en ciertos casos, las trasladaron a un comerciante autorizado Freepik

La medida estuvo vigente el 1° y 2 de febrero de 2026. Durante ese período se establecieron protocolos específicos para el traslado. Los animales debían colocarse en sacos de tela transpirables y cerrados, dentro de un segundo contenedor con seguro y rotulado como “Reptiles Prohibidos”.

La autorización abarcó propiedades privadas con consentimiento del dueño y tierras administradas por la Comisión en el sur y suroeste del estado. Se habilitaron cinco centros de recepción en Marathon, Sunrise, Tequesta, Fort Myers y Lakeland.

En solo dos días, la FWC informó la recolección de 5195 iguanas invasoras. La oficina de Sunrise registró la mayor cantidad, con 3882 ejemplares entregados por el público.

Una vez recibidos, los animales fueron gestionados por personal autorizado. Aquellos que pudieron ser derivados a titulares de permisos para su venta fuera del estado fueron transferidos bajo supervisión. Los restantes fueron sacrificados a través de procedimientos establecidos.