Bryan Calvo, el alcalde electo de Hialeah, revela por qué los latinos lo apoyaron en la última elección

Hialeah, la ciudad de Florida con más del 94% de su población de origen latina, eligió a Bryan Calvo como su próximo alcalde. El joven de 28 años atribuye su triunfo a la comunidad migrante, quiénes les preocupan los aspectos básicos de la vida diaria, como su situación económica y la seguridad pública.

El foco de los votantes latinos de Calvo

El alcalde electo de la ciudad analizó los votos que recibió en las elecciones del 4 de noviembre en una entrevista con Noticias Telemundo.

Bryan Calvo señaló por qué la comunidad latina lo votó

Allí señaló que para los residentes latinos en Hialeah, los temas locales tienen mayor relevancia que los asuntos nacionales de inmigración. Entre estas problemáticas se encuentra la situación económica, la seguridad pública o el mantenimiento de las calles.

Calvo ilustra este punto con la migración cubana. Desde este aspecto, los cubanos que emigraron en los años sesenta tienen preocupaciones diferentes en comparación con aquellos que llegaron a la ciudad en la década de los noventa, como la situación económica.

Calvo plantea que la comunidad latina se preocupa más por las problemáticas económicas Instagram @bryancalvoesq

“Los migrantes que llegaron en los años sesenta en Cuba son una migración diferente a las personas que se mudaron entre los noventa y 2000″, señala Calvo. “Si miras la tendencia, las preocupaciones son más económicas que políticas”.

Así fue el triunfo de Bryan Calvo como alcalde

El licenciado en Gobierno de la Universidad de Harvard obtuvo el 53% de los votos durante los comicios. Jesús Tunidor quedó en segundo lugar con 3605 votos (21%), seguido de la alcaldesa interina Jackie Garcia-Roves.

Calvo obtuvo más del 50% de los votos Instagram/bryancalvoesq

“Este es un momento muy especial. Perdí a mi padre hace dos semanas y, como saben, esta campaña está dedicada a él y a hacer un buen trabajo por los residentes”, expresó Calvo en una entrevista con CBS Miami, luego de darse a conocer los resultados.

Las propuestas de Calvo como alcalde

Calvo tiene como objetivo central restaurar la confianza en el gobierno local y proteger a la comunidad de la corrupción. Para concretarlo, plantea cinco metas:

Derogar las pensiones de los funcionarios para “no enriquecer a los políticos”.

Eliminación de al menos dos puestos en el gobierno municipal y recortar gastos innecesarios.

Crear un grupo de trabajo de condominios para “denunciar y perseguir la corrupción”.

Conformar un equipo para investigar y desmantelar operaciones financieras ilícitas.

Implementar políticas para reducir los impuestos y el costo del agua.

“Esta es una visión para una Hialeah mejor: transparente, eficiente y comprometida con sus residentes. Juntos, podemos lograr un cambio real en nuestra ciudad”, señala el sitio web del alcalde electo.

Quién es Bryan Calvo, el alcalde electo de Hialeah

Bryan es originario de la ciudad de Hialeah. Asistió a la escuela pública y se graduó con las mejores calificaciones de la preparatoria Westland Hialeah. Durante su estancia en Harvard, Bryan fue miembro sénior del Congreso Modelo de Harvard.

Consiguió una beca completa para asistir a la Universidad de Harvard, donde se graduó con una Licenciatura en Gobierno y una Mención Honorífica en Italiano.