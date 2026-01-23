Buenas noticias en el sur de Florida: el plan de modernización del Tri-Rail que promete agilizar el transporte

El servicio Tri-Rail avanzará en un plan de modernización en Florida tras la confirmación de la compra de siete locomotoras diésel-eléctricas Charger a Siemens Mobility. Las unidades comenzarán a operar en 2029 y la adquisición se financiará con fondos federales canalizados a través de la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés).

¿En qué consiste el plan de modernización?

La Autoridad Regional de Transporte del Sur de Florida (Sfrta, por sus siglas en inglés) detalló en un comunicado que las nuevas locomotoras se sumarán a la flota actual para mejorar la eficiencia y confiabilidad del servicio ferroviario de cercanías.

Uno de los avances clave es que las locomotoras cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar en Miami Central

El objetivo es reforzar la operación diaria en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde Tri-Rail funciona como un eje de transporte regional.

Desde Siemens Mobility, su CEO para América del Norte, Tobias Bauer, señaló que la empresa fue seleccionada para “impulsar la próxima etapa del sistema”. A su vez, indicó que el proyecto ofrecerá “un rendimiento moderno” y “mejores condiciones de acceso”.

Las siete locomotoras Charger reemplazarán a seis unidades EMD GP49. Con este recambio, Tri-Rail podrá retirar material rodante antiguo y elevar la calidad del servicio que utilizan los pasajeros cotidianamente.

La empresa indicó que el nuevo equipamiento incorpora características diseñadas para optimizar la experiencia del usuario y sostener la regularidad del servicio.

Uno de los puntos destacados del anuncio es que las nuevas locomotoras cumplen con los requisitos técnicos y regulatorios necesarios para operar en Miami Central.

Actualmente, Tri-Rail opera sobre un corredor de 73,5 millas (118,3 kilómetros) que une Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. A ese trayecto se suma un tramo adicional de ocho millas (12,9 kilómetros) sobre el corredor de Florida East Coast, que habilita el ingreso directo a Miami Central.

Un paso estratégico para el sistema regional

El director ejecutivo de la SFRTA, Dave Dech, afirmó que la incorporación de las nuevas locomotoras representa “un paso importante en la modernización de la flota de Tri-Rail”. Señaló que el recambio permitirá “fortalecer la confiabilidad del servicio para los usuarios que dependen de él todos los días” y sostuvo que la inversión respalda “una visión de largo plazo orientada a un sistema de trenes de cercanías más seguro y eficiente”, además de preparar al servicio para su crecimiento futuro.

El organismo subrayó que Siemens Mobility fue identificado como el único fabricante capaz de cumplir con las necesidades operativas y las exigencias regulatorias del sistema Tri-Rail.

El servicio cubre un corredor de 73,5 millas entre Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, con un tramo adicional que permite el ingreso directo al centro de Miami

Locomotoras con menores emisiones y de producción estadounidense

Las locomotoras Charger cumplen con la normativa ambiental EPA Tier 4 y son reconocidas como las de menores emisiones dentro de su categoría en América del Norte.

Además, se rigen por los requisitos de la normativa Buy America, una regulación federal que exige que los equipos financiados con fondos públicos se fabriquen en Estados Unidos y utilicen, en su mayor parte, componentes producidos a nivel nacional.

La producción se realizará en la planta ferroviaria de Siemens Mobility en Sacramento, California, que opera desde hace 30 años y emplea a más de 2500 personas.

Según el comunicado, más de 35 agencias de transporte del país norteamericano utilizan actualmente vehículos y sistemas ferroviarios de la compañía. Todas las unidades están programadas para entrar en servicio en 2029.