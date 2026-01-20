Documentos válidos en California y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en enero 2026
Las organizaciones de defensa de los migrantes en EE.UU. recomiendan hacer copias de las identificaciones y guardar las originales en un lugar seguro
- 3 minutos de lectura'
California es el estado con la comunidad migrante más numerosa de Estados Unidos, por lo que se convirtió en uno de los principales objetivos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el caso de los controles vehiculares, las organizaciones recomiendan a los extranjeros presentar ciertos documentos y comparten consejos para evitar problemas.
Documentos válidos en California en una parada de auto del ICE en enero 2026
En función del estatus migratorio de cada persona, las organizaciones indican qué documentos llevar para evitar que la situación empeore. Al respecto, el National Immigration Law Center (NILC) aconseja a los inmigrantes que estén autorizados a residir en California mostrar:
- Tarjeta verde (green card).
- Prueba de asilo o estatus de refugiado.
- Visa válida de estudiante o de otro tipo.
- Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.
Durante una parada de auto, es necesario presentar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU.
En caso de que el extranjero no cuente con un estatus legal, pero lo solicitó o tiene un caso abierto, puede entregar:
- Una solicitud de asilo pendiente.
- Un caso abierto en la corte de inmigración.
- Una apelación inmigratoria.
En situaciones en las que la persona no tenga estatus legal vigente, pero esté en el país norteamericano desde hace más de dos años, los documentos que pueden ayudar a demostrar presencia continua y solicitar revisión del caso son:
- Contrato de alquiler.
- Registros escolares o de la iglesia con su dirección.
- Correspondencia que enviaron al domicilio, con un matasellos que muestre cuándo se envió.
- Otros documentos que tengan su nombre, un domicilio en EE.UU. y una fecha.
Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en California en enero 2026
Cuando un migrante se encuentra con una parada de auto del ICE en California, puede seguir los consejos de la guía presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los expertos, es importante:
- Detener el vehículo en un lugar seguro lo antes posible.
- Apagar el auto, encender la luz interior, abrir un poco la ventanilla y colocar las manos en el volante.
- Si se lo solicitan, debe mostrar a los agentes la licencia de conducir, matrícula y comprobante de seguro. Si no posee los documentos requeridos, tiene derecho a guardar silencio.
Durante el control, el agente federal puede pedirle al migrante revisar su auto. En esta situación, la persona puede negarse, aunque el oficial está autorizado a desestimar su voluntad si cree que hay pruebas de un delito.
Qué debe decirle un migrante a un agente del ICE durante una redada
El NILC remarca que las personas que atraviesan ciertas circunstancias especiales deben comunicárselo al agente de inmigración. En los siguientes casos, los migrantes deben aclarar su situación:
- Es el padre, madre o cuidador principal de un menor (o un adulto con discapacidades) que es ciudadano de EE.UU. o tiene una tarjeta verde.
- Está embarazada.
- Tiene una discapacidad, enfermedad o problema de salud.
Otras noticias de Agenda EEUU
Búsqueda. El desesperado recurso de una madre en Texas: usa la IA para recrear la voz y el rostro de su hijo desaparecido
En vivo. Noticias de Florida hoy: DeSantis anuncia US$20 millones para educar más enfermeras
Adiós a decenas de leyes. Florida dejará de aplicar normas en salud y educación, según Uthmeier
- 1
Los aranceles de Donald Trump a Groenlandia no suponen un gran golpe para Europa
- 2
Sorpresa en la Champions League: Bodo/Glimt venció 3-1 a Manchester City e hizo historia
- 3
Boom de importaciones: fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados
- 4
Quién es Adrián González Charvay, el juez de Campana que se quedó con el caso de la quinta ligada a la AFA