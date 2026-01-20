Documentos válidos en California y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en enero 2026

California es el estado con la comunidad migrante más numerosa de Estados Unidos, por lo que se convirtió en uno de los principales objetivos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el caso de los controles vehiculares, las organizaciones recomiendan a los extranjeros presentar ciertos documentos y comparten consejos para evitar problemas.

Documentos válidos en California en una parada de auto del ICE en enero 2026

En función del estatus migratorio de cada persona, las organizaciones indican qué documentos llevar para evitar que la situación empeore. Al respecto, el National Immigration Law Center (NILC) aconseja a los inmigrantes que estén autorizados a residir en California mostrar:

Tarjeta verde (green card).

(green card). Prueba de asilo o estatus de refugiado.

Visa válida de estudiante o de otro tipo .

. Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no vencido.

Los documentos que el migrante debe presentar ante el ICE en California durante una parada de auto varían según su estatus Flickr/ICE - Flickr/ICE

Durante una parada de auto, es necesario presentar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno federal de EE.UU.

En caso de que el extranjero no cuente con un estatus legal, pero lo solicitó o tiene un caso abierto, puede entregar:

Una solicitud de asilo pendiente .

. Un caso abierto en la corte de inmigración .

. Una apelación inmigratoria.

En situaciones en las que la persona no tenga estatus legal vigente, pero esté en el país norteamericano desde hace más de dos años, los documentos que pueden ayudar a demostrar presencia continua y solicitar revisión del caso son:

Contrato de alquiler .

. Registros escolares o de la iglesia con su dirección .

. Correspondencia que enviaron al domicilio , con un matasellos que muestre cuándo se envió.

, con un matasellos que muestre cuándo se envió. Otros documentos que tengan su nombre, un domicilio en EE.UU. y una fecha.

El primer paso a seguir durante una parada de auto del ICE en California es detener el vehículo en un lugar seguro Flickr/IC - Flickr/ICE

Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en California en enero 2026

Cuando un migrante se encuentra con una parada de auto del ICE en California, puede seguir los consejos de la guía presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los expertos, es importante:

Detener el vehículo en un lugar seguro lo antes posible.

Apagar el auto, encender la luz interior, abrir un poco la ventanilla y colocar las manos en el volante.

Si se lo solicitan, debe mostrar a los agentes la licencia de conducir, matrícula y comprobante de seguro. Si no posee los documentos requeridos, tiene derecho a guardar silencio.

Durante el control, el agente federal puede pedirle al migrante revisar su auto. En esta situación, la persona puede negarse, aunque el oficial está autorizado a desestimar su voluntad si cree que hay pruebas de un delito.

Durante una parada de auto en California, el migrante debe comunicarle al ICE si atraviesa una situación especial o padece problemas de salud Flickr/ICE

Qué debe decirle un migrante a un agente del ICE durante una redada

El NILC remarca que las personas que atraviesan ciertas circunstancias especiales deben comunicárselo al agente de inmigración. En los siguientes casos, los migrantes deben aclarar su situación: