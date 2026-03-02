Buenas noticias en Florida: Hialeah aplicará un alivio fiscal para adultos mayores que cumplan ciertos requisitos

El Concejo Municipal de Hialeah aprobó una ordenanza que devolverá parte de los impuestos municipales a propietarios de 65 años o más con ingresos limitados. El programa prevé cheques a fines de marzo y será financiado con ahorros administrativos.

Hialeah devolverá impuestos a mayores de 65 años

La iniciativa establece que los beneficiarios recibirán un reintegro correspondiente a la porción municipal del impuesto inmobiliario .

. El plan fue presentado por el alcalde Bryan Calvo y cuenta con una asignación presupuestaria de US$1.2 millones.

Hialeah aplicará un alivio fiscal para adultos mayores que cumplan ciertos requisitos

De acuerdo con lo informado, el financiamiento proviene de ajustes administrativos internos, por lo que no implicará incrementos en otros tributos ni reducciones en servicios públicos. El municipio indicó que los pagos comenzarán a enviarse hacia finales de marzo.

“Dijeron que no se podía hacer, y lo hicimos”, dijo Calvo en una rueda de prensa. “Y lo logramos en menos de 45 días con esta nueva administración”, aseguró.

El gobierno local indicó que esta política convierte a Hialeah en la primera ciudad de Florida en implementar un esquema de devolución directa de impuestos municipales a adultos mayores bajo estas condiciones.

La administración local señaló que el plan apunta a aliviar la carga tributaria frente al aumento del costo de vida.

De acuerdo con el alcalde, 6000 familias podrían verse beneficiadas por la medida. El Concejo Municipal aprobó la ordenanza por unanimidad, aunque resta la votación final para completar el proceso normativo. Una vez cumplida esa instancia, el gobierno local quedará habilitado para emitir los pagos conforme al cronograma previsto.

Freepik

¿Cuáles son los requisitos para acceder al alivio fiscal en Hialeah?

El programa fija tres condiciones específicas para acceder al reembolso:

Los solicitantes deben tener al menos 65 años cumplidos al momento de la aplicación.

cumplidos al momento de la aplicación. Deben ser propietarios legales de la vivienda por la cual solicitan el beneficio. El inmueble debe constituir la residencia principal del contribuyente bajo la figura de “ homestead exemption ”. Esto excluye propiedades utilizadas con fines comerciales o de alquiler.

por la cual solicitan el beneficio. El inmueble debe constituir la bajo la figura de “ ”. Esto excluye propiedades utilizadas con fines comerciales o de alquiler. También se establece un tope de ingresos anuales de US$37.694. Este límite busca dirigir el programa hacia hogares con recursos acotados.

El mecanismo definido por la ordenanza requiere que el propietario abone el impuesto inmobiliario como lo hace habitualmente.

Una vez realizado el pago, el municipio emitirá un cheque por el monto equivalente a la parte del tributo que corresponde exclusivamente a la ciudad.

El reintegro no incluye los cargos del condado ni los correspondientes al sistema escolar. Solo se devolverá la fracción local del gravamen a la propiedad.

El monto promedio estimado del pago es de US$539, aunque la cifra final dependerá del valor tasado de cada vivienda y del total abonado en concepto de tributos municipales.

“Si usted paga más impuestos, el cheque va a ser por un número mayor. Si usted paga menos impuestos, va a ser por un número menor”, señaló Calvo.

Solo podrán aplicar adultos mayores de 65 años que cumplan con una serie de criterios

Cuándo pagan y cómo solicitar la devolución de impuestos en Hialeah

El envío de los cheques está previsto para finales de marzo y cubrirá los impuestos correspondientes al año fiscal 2025.

La ordenanza contempla una segunda lectura administrativa programada para el 10 de marzo, instancia necesaria para autorizar los pagos.

Quienes ya cuenten con la exención para adultos mayores registrada en su factura no deberán realizar ningún trámite adicional. En esos casos, el cheque será enviado automáticamente por correo al domicilio registrado.

De acuerdo con CBS News, para los propietarios que reúnan las condiciones pero no tengan la exención aplicada, el municipio organizará jornadas de asistencia técnica.

Estas sesiones se desarrollan con la colaboración de la Oficina del Tasador de Propiedades del Condado de Miami-Dade.