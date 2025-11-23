El mega proyecto de desarrollo que impulsa Kathy Hochul en un aeropuerto de Nueva York

Recientemente, el gobierno estatal de Nueva York anunció un cambio clave en un aeropuerto. Como parte de un proyecto de desarrollo estatal, la terminal aérea de Watertown ahora cuenta con infraestructura renovada y otras comodidades para los pasajeros. Kathy Hochul se mostró orgullosa y destacó los beneficios que traerá no solo para quienes usen las instalaciones, sino para la región en general.

Nueva terminal en el aeropuerto de Watertown: Kathy Hochul anuncia modernización aérea en Nueva York

A través de un comunicado oficial, el Estado Imperial dio a conocer los detalles sobre la nueva terminal. El espacio tiene 25.000 pies cuadrados (poco más de 2300 metros cuadrados).

El aeropuerto de Watertown recibió financiamiento del estado de Nueva York para realizar mejoras Google Maps

Las autoridades remarcaron las siguientes mejoras para los pasajeros:

Nueva pasarela de embarque.

Amplio espacio para los viajeros.

Un nuevo sistema modernizado de recogida y facturación de equipaje.

Las autoridades estatales explicaron que este cambio en Watertown se enmarca en un proyecto de desarrollo que se lleva a cabo en las instalaciones de la terminal aérea. Para esto, el aeropuerto recibió 28 millones de dólares del programa de Desarrollo Económico y Revitalización de Aeropuertos del Norte del Estado que impulsa el gobierno de Hochul.

Watertown es una de las nueve terminales aéreas que recibieron dinero en el marco de la iniciativa. El programa comenzó en 2022 y hasta ahora ya otorgó US$230 millones para financiar mejoras.

Por qué es clave la renovación del aeropuerto de Watertown en el norte de Nueva York

El Aeropuerto Internacional de Watertown está ubicado en el condado de Jefferson y representa una pieza de gran importancia en la conexión de las comunidades del norte del estado. Las autoridades neoyorquinas destacaron que es clave para turistas de la región de Thousand Islands y para personal de la instalación militar Fort Drum.

Actualmente, gestiona más de 23.000 vuelos y mueve más de US$29 millones al año. En ese contexto, el gobierno Nueva York subrayó la importancia y necesidad de las mejoras. “Esta terminal de Watertown le brinda al norte del estado el centro de transporte de primera clase que merece”, expresó Hochul en el comunicado.

Kathy Hochul destacó en un comunicado la importancia del aeropuerto para el norte de Nueva York ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los cambios principales en el aeropuerto Watertown de Nueva York

Las autoridades de Nueva York destacaron que la nueva terminal se construyó junto a la original, que data de 1947. Hasta el momento, las salas de espera no eran “adecuadas”.

En esa misma línea, la terminal aérea no contaba con una pasarela para embarcar, porque el proceso de subir y bajar de los aviones ocurría en la pista. Más allá de las cuestiones de seguridad, esto podía ser especialmente incómodo para los pasajeros por el factor climático.

El aeropuerto de Watertown inauguró una nueva terminal y remodelará la original Google Maps

En vuelos que se realizaban en el invierno, los viajeros tenían que soportar caminar en temperaturas bajo cero o incluso bajo la nieve, lo que afectaba la experiencia. Entre las mejoras que trae la nueva terminal, se evita el camino de la aeronave al aeropuerto a la intemperie.

Además de la inauguración, también se anunciaron remodelaciones para la terminal original. En el marco de una obra que se estima que termine para mediados de 2026, el edificio contará con restaurantes y otros nuevos espacios.