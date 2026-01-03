Buenas noticias para Miami: los 5 restaurantes que abren en 2026

Miami arranca 2026 con una escena gastronómica en expansión, y la ciudad ya celebra la llegada de cinco nuevos restaurantes que prometen marcar tendencia y atraer tanto a locales como a turistas. Estas próximas aperturas son buenas noticias para la zona, al reforzarla como de los destinos culinarios más dinámicos.

Los 5 restaurantes que abren en Miami para 2026

El sitio Miami News Times, que contabilizó más de diez nuevos restaurantes, destaca que el 2025 fue un año marcado por los cierres de importantes locales, pero el 2026 promete ser “emocionante” en el ramo culinario gracias a las próximas inauguraciones.

1. Karyu

Este restaurante representa el debut en Estados Unidos del local de Tokio con una estrella Michelin, Oniku Karyu. Liderado por el equipo del chef Haruka Katayanagi, ofrecerá una experiencia íntima de omakase con especialidad en Tajimaguro Wagyu, un corte de carne de alta calidad.

El menú se centra principalmente en la carne wagyu japonesa; el chef estrella es Haruka Katayanagi karyu-mia.com - karyu-mia.com

El espacio se inspira en el original de Tokio, con madera natural, detalles de cerámica e iluminación tenue. Estará ubicado en el número 40 de la calle 41 NE, en el Design District, sede de otros restaurantes con estrellas Michelin.

2. Buccan

El chef Clay Conley llega a Coral Gables con su ya conocido restaurante: Buccan. Este será un nuevo espacio de 930 metros cuadrados que se encuentra en la planta baja de un edificio de oficinas en la concurrida Milla, señala Miami Herald.

Este bistró estadounidense se ubicará en 100 Miracle Mile.

“Nominado al premio James Beard, Conley convirtió a Buccan en una institución en Palm Beach, apreciado por sus clásicos como su hamburguesa de primera calidad, maíz dulce y agnolotti de ricotta, así como por su hora feliz más codiciada del sur de Florida”, explica Miami News Times.

Buccan, en Coral Gables, es uno de las aperturas más esperadas en 2026 buccanpalmbeach.com - buccanpalmbeach.com

3. Whole Hog BBQ

Este 2026 también dará la bienvenida al restaurante emblema del chef Rodney Scott, quien comenzó su carrera a los 11 años, ganó un premio James Beard en 2018 y abrió el primer Whole Hog en Charleston en 2017.

El chef es conocido por su barbacoa de cerdo entero, ahumada lentamente sobre leña con su característico toque de vinagre y pimienta.

El nuevo local estará ubicado en popular barrio de Little River, en el 7100 N. de Miami Ave. La fecha de apertura aún está por anunciarse.

El maestro parrillero Rodney Scott, llegará con su pu¿popular Whole Hog BBQ a Miami en 2026 Rodney Scott's BBQ - Rodney Scott's BBQ

4. Fooq’s

Era un favorito del centro de Miami, pero cerró en 2021 y se transformó en Eleventh Street Pizza tras la pandemia. Ahora, regresa al barrio de Little River en un local de dos plantas, localizado en el 150 NW de la calle 73rd St.

De acuerdo con Miami Herald, el chef ejecutivo Andrew Bazzini supervisará el menú, que se centrará en la cocina mediterránea con un toque contemporáneo. El renovado espacio de 830 metros cuadrados contará con varios comedores, un mostrador de chef, un exuberante patio al aire libre e incluso un salón nocturno.

Fooq's ya prepara su apertura para este 2026 fooqsmiami.com - fooqsmiami.com

5. Blue

Blu on the Hudson, de Nueva Jersey, llega a Miami con una apertura está prevista para finales del verano o el otoño de 2026 en River Landing Shops & Residences, a orillas del río Miami. Se ubicará en el 1440 NW N. River Dr.

Miami News Times señala que el restaurante de 600 metros cuadrados y varios niveles contará con un patio frente al río, un entrepiso privado para eventos y un bar en la azotea con vistas al horizonte, para combinar la sofisticación neoyorquina con la energía costera de Miami.

Otras esperadas aperturas de restaurantes en 2026

Otros restaurantes destacados abrirán en Miami para 2026. La Sponda, del Gioia Hospitality Group, será un local italiano costero ubicado en Vita at Grove Isle, con cocina mediterránea de temporada, vistas a la Bahía Vizcaína y diseño de Martin Brudnizki; estará abierto al público y será el sitio principal del complejo.

1986 Steakhouse llegará a Coconut Grove como un asador argentino de alta gama en el Mayfair, con apertura prevista para enero de 2026 y un reconocido programa de cócteles inspirado en Tres Monos de Buenos Aires.

Por su parte, Cactus Club Cafe abrirá su primer local en Florida y en Estados Unidos en el centro de Miami, para ofrecer una propuesta casual de lujo con sushi, hamburguesas, cócteles y vistas a la Bahía Biscayne.