Calendario de pagos SNAP en Florida: cuándo se hace el depósito del beneficio de agosto

Florida comienza con la distribución del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para agosto. Los beneficios son entregados a lo largo del mes, de acuerdo a los últimos dos dígitos del número de caso.

Cómo queda el calendario de depósitos SNAP en Florida para agosto

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la entrega de los apoyos alimenticios será de la siguiente forma:

Los pagos de SNAP en Florida se realizan con la entrega de cupones o con un pago en efectivo durante todo el mes (Pixabay) (Pixabay)

Por lo tanto, la entrega quedará de la siguiente manera:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1° del mes

Número de caso 04-06: beneficios disponibles el día 2 del mes

Número de caso 07-10: beneficios disponibles el día 3 del mes

Número de caso 11-13: beneficios disponibles el día 4 del mes

Número de caso 14-17: beneficios disponibles el día 5 del mes

Número de caso 18-20: beneficios disponibles el día 6 del mes

Número de caso 21-24: beneficios disponibles el día 7 del mes

Número de caso 25-27: beneficios disponibles el día 8 del mes

Número de caso 28-31: beneficios disponibles el día 9 del mes

Número de caso 32-34: beneficios disponibles el día 10 del mes

Número de caso 35-38: beneficios disponibles el día 11 del mes

Número de caso 39-41: beneficios disponibles el día 12 del mes

Número de caso 42-45: beneficios disponibles el día 13 del mes

Número de caso 46-48: beneficios disponibles el día 14 del mes

Número de caso 49-53: beneficios disponibles el día 15 del mes

Número de caso 54-57: beneficios disponibles el día 16 del mes

Número de caso 58-60: beneficios disponibles el día 17 del mes

Número de caso 61-64: beneficios disponibles el día 18 del mes

Número de caso 65-67: beneficios disponibles el día 19 del mes

Número de caso 68-71: beneficios disponibles el día 20 del mes

Número de caso 72-74: beneficios disponibles el día 21 del mes

Número de caso 75-78: beneficios disponibles el día 22 del mes

Número de caso 79-81: beneficios disponibles el día 23 del mes

Número de caso 82-85: beneficios disponibles el día 24 del mes

Número de caso 86-88: beneficios disponibles el día 25 del mes

Número de caso 89-92: beneficios disponibles el día 26 del mes

Número de caso 93-95: beneficios disponibles el día 27 del mes

Número de caso 96-99: beneficios disponibles el día 28 del mes

La distribución de los cupones se realiza directamente en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés), sin embargo, para aquellas personas que reciben el apoyo económico en efectivo, su pago se hará de la siguiente forma:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1 del mes

Número de caso 34-66: beneficios disponibles el día 2 del mes

Número de caso 67-99: beneficios disponibles el día 3 del mes

Requisitos para ingresar al programa SNAP

Cada uno de los estados en EE.UU. cuenta con requerimientos específicos para poder ser parte del programa de apoyo alimentario. En el caso de Florida el Departamento de Niños y Familias del Estado de Florida (DCF, por sus siglas en inglés), señala que se debe cumplir con lo siguiente:

Desde el primero y hasta el 28 del mes se distribuyen los beneficios para la alimentación en El Estado del Sol (Archivo/Freepik) Foto: FreeP¡CK

Documento que compruebe la identidad de la persona solicitante

Participar en el programa de Empleo y Capacitación del SNAP

Informar sobre sus ingresos netos del mes

Confirmar el estatus de ciudadanía y residencia en el estado

Número del Seguro Social

Hay que destacar que hay personas que no pueden solicitar el apoyo alimenticio, ya sea porque se cuenta con condenas previas debido al tráfico de drogas, hayan huido de una orden judicial. E incluso aquellas que no cuenten con la ciudadanía, no son aptas para ser elegibles al programa.

Cuánto dinero de SNAP otorgan en Florida

Según USDA, a cada hogar se le entregarán los recursos con respecto a la cantidad de personas que viven en la misma y a los ingresos totales mensuales. Los cuales se otorgan de la siguiente manera:

A través de los cupones SNAP se proporciona apoyo alimentario a familias de bajos ingresos (Archivo) USDA

Una persona: US$292

Dos personas: US$536

Tres personas: US$768

Cuatro personas: US$975

Cinco personas: US$1158

Seis personas: US$1390

Siete personas: US$1536

Ocho personas: US$1756

Después del octavo miembro, se añaden US$219 por persona adicional.

La solicitud para ingresar al programa podrá realizarse desde el sitio Myflorida o al enviar la petición impresa por fax o correo, la cual podría ser respondida en un plazo de 30 días.

Las autoridades revisarán la documentación entregada para saber si es necesario programar una entrevista con el solicitante o incluso pedir ciertos documentos adicionales para corroborar todos los datos.