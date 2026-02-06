Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 6 de febrero
Clima en Florida: el pronóstico del viernes 6 de febrero
Las lluvias cesarán en Florida para este viernes 6 de febrero, pero no sucederá lo mismo con el frío. En el sur, la temperatura mínima está prevista en 53°F (12°C), mientras que la máxima esperada es de 66°F (19°C), aunque será una jornada principalmente soleada, según AccuWeather.
En el centro del estado, los termómetros pueden llegar a marcar 48°F (9°C) de mínima en Orlando, pero será un día agradable con mucho sol. En ciudades del norte como Tallahassee, se espera una mínima de 42°F (6°C) con un clima algo más ventoso.
Ron y Casey DeSantis lanzan el programa Healthy Florida First para advertir sobre alimentos riesgosos
Ron DeSantis presentó junto a su esposa, Casey, la iniciativa Healthy Florida First, cuyo objetivo es advertir sobre potenciales riesgos de los alimentos que se venden en los supermercados. “Comenzamos analizando fórmula infantil y luego evaluamos marcas populares de golosinas en busca de niveles peligrosos de contaminantes”, explicó el gobernador en su cuenta de X.
Además de manifestar su orgullo por el liderazgo del programa que lleva a cabo la expresentadora de televisión y mamá de sus tres hijos, el republicano compartió un link con los primeros resultados de la investigación. Entre los hallazgos, se expuso la presencia de glifosato, un pesticida comúnmente usado en la producción agrícola, en seis de las ocho variantes de pan lactal analizadas. Las pruebas se llevaron a cabo en las cinco marcas más consumidas por los floridanos.
