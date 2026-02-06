Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 6 de febrero

Las lluvias cesarán en Florida para este viernes 6 de febrero, pero no sucederá lo mismo con el frío. En el sur, la temperatura mínima está prevista en 53°F (12°C), mientras que la máxima esperada es de 66°F (19°C), aunque será una jornada principalmente soleada, según AccuWeather.

Se espera una jornada soleada todo Florida para el viernes, después de que muchas ciudades hayan padecido lluvias intensas este jueves JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el centro del estado, los termómetros pueden llegar a marcar 48°F (9°C) de mínima en Orlando, pero será un día agradable con mucho sol. En ciudades del norte como Tallahassee, se espera una mínima de 42°F (6°C) con un clima algo más ventoso.