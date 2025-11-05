Comida gratis en Miami: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda ayuda mensual a 41,7 millones de personas en Estados Unidos, pero ante el cierre de gobierno que comenzó el 1° de octubre, los pagos de esta ayuda alimentaria podrían suspenderse en Florida, lo que incluye a Miami, si la crisis se prolonga.

Dónde repartirán comida gratis en Miami durante noviembre 2025

De acuerdo con The Dakota Beach News Journal, los fondos del programa SNAP se agotaron oficialmente el 1 de noviembre de 2025, afectando a 2,9 millones de habitantes de Florida.

Mientras el Congreso y la Casa Blanca buscan una solución, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos en todo el estado han comenzado a movilizar recursos para asistir a las familias más afectadas por la falta de pagos de los cupones de comida.

Feeding Florida, una red estatal que forma parte de Feeding America, coordina la distribución de alimentos en los 67 condados del estado y ofrece un mapa interactivo para encontrar el banco de alimentos más cercano.

Entre los principales centros destacan:

Segunda Cosecha de Big Bend , con servicio en condados del norte como Calhoun, Leon y Madison.

, con servicio en condados del norte como Calhoun, Leon y Madison. Feeding South Florida , que atiende los condados de Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach .

, que atiende los condados de . Banco de Alimentos Harry Chapin, que opera en los condados de Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee.

Dónde recibir comida gratis en el área de Miami

En el condado de Miami-Dade, Feeding South Florida encabeza las jornadas de distribución junto con diversas iglesias y organizaciones sin fines de lucro. Algunas de las sedes que brindan alimentos sin costo durante noviembre son:

The Salvation Army / Miami , en 1915 N Main St. , de martes a jueves de 9.00 a 12.00 hs .

, en , de martes a jueves de . First Presbyterian Church of Miami , en 1401 NE Veterans Blvd. , de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 hs .

, en , de lunes a viernes de . DOC Services / Miami , en 2401 Denver Harner , de lunes a viernes de 11.30 a 14.00 hs .

, en , de lunes a viernes de . Catholic Charities Rural Outreach , en 2515 N Main St. , los viernes de 10.00 a 12.00 hs .

, en , los viernes de . Ottawa Tribe / Adawe Center, en 10 North 69 A, de lunes a viernes de 11.30 a 13.00 hs.

Las distribuciones se realizan sin cita previa y hasta agotar existencias, priorizando a familias con niños, adultos mayores y personas sin hogar.

Aplicaciones para encontrar alimentos gratis en Miami y Florida

Para quienes prefieren usar herramientas digitales, existen aplicaciones móviles gratuitas que ayudan a encontrar bancos de alimentos y comedores comunitarios cercanos:

FoodFinder : es una app gratuita que ayuda a las personas con inseguridad alimentaria a localizar lugares que brindan alimentos sin costo. Al encontrar la ubicación del usuario, despliega un listado de opciones cercanas con direcciones e indicaciones.

: es una app gratuita que ayuda a las personas con inseguridad alimentaria a localizar lugares que brindan alimentos sin costo. Al encontrar la ubicación del usuario, despliega un listado de opciones cercanas con direcciones e indicaciones. Plentiful : esta aplicación gratuita se centra en brindar recursos para personas con bajos ingresos y conectarlas con organizaciones y bancos de alimentos cercanos a su hogar. También se puede enviar un mensaje de texto con la palabra “FOOD” a PANTRY (726-879) desde cualquier teléfono.

: esta aplicación gratuita se centra en brindar recursos para personas con bajos ingresos y conectarlas con organizaciones y bancos de alimentos cercanos a su hogar. También se puede enviar un mensaje de texto con la palabra “FOOD” a PANTRY (726-879) desde cualquier teléfono. Freedge: es una red de refrigeradores públicos que permite a las comunidades compartir comida. Actualmente, los hay en 16 cubicaciones en el centro y sur de Florida.

Otros programas están en riesgo

De acuerdo con el medio, los fondos para financiar el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) podrían agotarse en cuestión de días, pese a la reciente inyección de recursos recibida a principios de noviembre.

De igual manera, otros programas a cargo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), como los almuerzos escolares y despensas para adultos mayores, también se quedan sin recursos poco a poco.