Comida gratis en Orlando: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?
Los requisitos suelen ser mínimos: como agendar una cita previa o mostrar una identificación con fotografía
- 4 minutos de lectura'
Casi tres millones de habitantes en Florida reciben los beneficios mensuales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y más de medio millón de ellos viven en la zona central del estado. Debido a la pausa temporal en los depósitos del SNAP, varias organizaciones en Orlando anunciaron que ofrecerán comida sin costo a quienes la necesiten.
Dónde encontrar comida gratis en Orlando durante noviembre
El medio local Orlando Weekly recopiló un listado con las asociaciones y grupos comunitarios que regalarán alimentos en la ciudad. Algunos de ellos entregarán despensas, mientras que otros tendrán servicio de comedor.
Los lugares en Orlando que atenderán a las personas en múltiples días de la semana son:
- Salvation Army Food Pantry Orlando (416 West Colonial Drive): lunes a viernes, de 09.00 hs a 16.00 hs; descansan de 12.00 hs a 13.00 hs.
- Christian Service Center (808 W. Central Blvd.): lunes a jueves, de 09.00 hs a 15.30 hs; viernes, de 09.00 hs a 11.45 hs. El comedor está disponible de lunes a viernes de 11.30 hs a 12.30 hs; los sábados abren en el mismo horario, con excepción del segundo sábado del mes. El horario de la cena inicia a las 17.30 hs de lunes a viernes. El primer y el segundo domingo del mes abren de 16.00 hs a 17.00 hs.
- Knights Pantry (UCF Student Union, 12715 Pegasus Drive): estudiantes de la Universidad de Florida Central pueden obtener comestibles una vez al día al mostrar su identificación válida de alumno.
- Jewish Family Services of Greater Orlando / Pearlman Food Pantry (2100 Lee Road, Winter Park): lunes a jueves, de 09.00 hs a 16.00 hs. Solo se atiende con cita; primero se debe llamar al número 407-644-7593 y después se marca 0. Se requiere mostrar una identificación con fotografía al llegar.
- Loaves and Fishes Food Pantry (206 E. Eighth St., Apopka): lunes a jueves, de 09.00 hs a 14.30 hs. Solo se atiende con cita al 407-886-6005. Se ofrecen envíos a domicilio. Las personas que no estén inscritas al Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) deberán mostrar un comprobante de domicilio y de ingresos.
- 4C Pine Hills (2804 Belco Drive): lunes a viernes, de 09.00 hs a 16.00 hs.
- 4C Ivey Lane (5151 Raleigh Street, Suite C): lunes a viernes, de 08.00 hs a 16.30 hs.
- St. Andrew Catholic Church (801 Hastings St.): martes a viernes, de 09.00 hs a 17.00 hs. Solo se atiende con cita al 321-319-0063. Se debe dejar un mensaje y se comunicarán de regreso para agendar.
- St. Vincent de Paul / Holy Family (5125 South Apopka-Vineland Road): martes, de 09.30 hs a 11.00 am; miércoles, de 09.30 hs a 11.00 hs y de 18.00 hs a 19.00 hs; jueves, de 09.30 hs a 11.00 hs y de 17.30 hs a 18.30 hs. Solo se atiende con cita al 407-481-3223. Se debe dejar un mensaje y se comunicarán de regreso para agendar.
Cómo encontrar bancos de alimentos en Orlando
Feeding Florida es una red de bancos de alimentos que se localiza en el Estado Soleado. En su página oficial, se muestra un mapa con los bancos que corresponden a cada región de Florida. La organización que opera en Orlando y en la región central es Second Harvest Central Florida.
Para encontrar alimentos gratis en Orlando, primero se debe ingresar al sitio de Second Harvest Central Florida y darle clic a la opción de Find Help (encontrar ayuda) en el menú principal. Dentro de la lista desplegable aparecerá una opción llamada Food Finder (buscador de alimentos).
En Food Finder se muestra un mapa interactivo que incluye decenas de lugares donde ofrecen alimentos sin costo. Cada opción viene con dirección, horarios y números telefónicos.
Los interesados pueden filtrar los resultados de acuerdo con su ubicación, el nombre de la organización o el radio de búsqueda, para visualizar cuántas alternativas existen cerca del área donde se reside o labora.
