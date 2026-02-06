Comida gratis y a domicilio en Florida: lista de lugares de reparto y cómo funciona la entrega en febrero 2026
Ante las redadas del ICE y el miedo de los migrantes, bancos de alimentos envían comida fresca sin cargo
- 3 minutos de lectura'
Ante el aumento de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bancos de alimentos en Florida comenzaron a entregar comida a domicilio para apoyar a familias migrantes, con el objetivo de evitar que salgan a la calle y enfrenten el riesgo de detención o deportación.
Entregan comida a domicilio a 100 familias migrantes en Florida
Un líder comunitario de Florida Central inició una campaña de entrega de alimentos hasta los hogares de familias migrantes, luego de detectar que muchas personas dejaron de acudir a bancos de alimentos por temor a ser detenidas por agentes del ICE, informó Telemundo.
La persona, que solicitó mantener el anonimato, explicó que desde hace semanas reparte comida a cerca de 100 hogares de migrantes. Señaló que la seguridad alimentaria, un derecho básico en Estados Unidos, se ha convertido en una lucha diaria para esta población ante la presión de las autoridades federales.
“Comenzamos a recibir llamadas de familias migrantes que no pueden salir a buscar comida”, relató. Agregó que cientos de inmigrantes dejaron de asistir a los bancos de alimentos en la región por miedo a ser arrestados.
El líder comunitario explicó que el trabajo se ha complicado, ya que el banco de alimentos pasó de contar con 40 voluntarios a solo cinco, debido a que muchos ayudantes enfrentan problemas migratorios.
Banco de alimentos busca ayuda para repartir comida a casas de migrantes en Florida
Ante la falta de apoyo y el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, los bancos de alimentos que realizan entregas a domicilio buscan voluntarios que sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con estatus legal.
“Hemos creado alianzas con distintas personas. Nosotros preparamos los alimentos y ellos realizan rutas diarias para llevar la comida a las casas, en los horarios en que las familias se sienten más seguras”, explicó el líder comunitario.
De acuerdo con Second Harvest, la organización atiende a 870 entidades benéficas que distribuyen alimentos en Florida Central. El banco de alimentos aclaró a Telemundo que no recopila ni almacena información personal ni sobre el estatus migratorio de las personas que reciben ayuda.
El líder comunitario añadió que algunos migrantes dejaron de asistir incluso a entregas comunitarias luego de que, tras acudir a citas con el ICE, les colocaran grilletes electrónicos, lo que limita su movilidad.
Dónde dan comida gratis en Florida en la primera semana de febrero de 2026
El banco de alimentos Farm Share anunció que repartirá comida gratuita del 2 al 7 de febrero de 2026 en distintas regiones de Florida.
El calendario de entrega y los lugares donde se dará la comida son:
Región norte
- 7 de febrero de 2026
- Tallahassee – Celebrate New Life: 9.00 a 10.00 hs
- Woodville – Carters Corner (condado de Leon): 10.00 a 11.00 hs
Región sur
- 6 de febrero de 2026
- Melbourne – Councilwoman Rachael Bassett: 9.00 a 12.00 hs
- 7 de febrero de 2026
- Town of Lantana: 9.00 a 12.00 hs
- NMB – South Promo: 10.00 a 13.00 hs
Otras noticias de Agenda EEUU
Noticias de NYC, en vivo. Mamdani habla sobre el programa de cuidado infantil, centros de calentamiento y más actualizaciones
En vivo. Noticias del sur de Florida y Miami hoy: últimas actualizaciones del viernes 6 de febrero
Cerca de US$150 por día. Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Dallas en febrero 2026
- 1
Taxi Driver: los 50 años de la película que cambió para siempre al cine y que hoy nadie se atrevería a filmar
- 2
Los puntos clave del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina
- 3
El tren de la Bombonera: pasa a centímetros del estadio, atraviesa La Boca y convive con el club, pero por caminos separados
- 4
Jugó en la selección argentina, se retiró por las graves lesiones y hoy trabaja como guardavidas