Comida gratis y a domicilio en Florida: lista de lugares de reparto y cómo funciona la entrega en febrero 2026

Ante el aumento de redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bancos de alimentos en Florida comenzaron a entregar comida a domicilio para apoyar a familias migrantes, con el objetivo de evitar que salgan a la calle y enfrenten el riesgo de detención o deportación.

Entregan comida a domicilio a 100 familias migrantes en Florida

Un líder comunitario de Florida Central inició una campaña de entrega de alimentos hasta los hogares de familias migrantes, luego de detectar que muchas personas dejaron de acudir a bancos de alimentos por temor a ser detenidas por agentes del ICE, informó Telemundo.

Darán comida gratis en Florida durante febrero de 2026 (FB FeedingTampaBay)

La persona, que solicitó mantener el anonimato, explicó que desde hace semanas reparte comida a cerca de 100 hogares de migrantes. Señaló que la seguridad alimentaria, un derecho básico en Estados Unidos, se ha convertido en una lucha diaria para esta población ante la presión de las autoridades federales.

“Comenzamos a recibir llamadas de familias migrantes que no pueden salir a buscar comida”, relató. Agregó que cientos de inmigrantes dejaron de asistir a los bancos de alimentos en la región por miedo a ser arrestados.

El líder comunitario explicó que el trabajo se ha complicado, ya que el banco de alimentos pasó de contar con 40 voluntarios a solo cinco, debido a que muchos ayudantes enfrentan problemas migratorios.

Banco de alimentos busca ayuda para repartir comida a casas de migrantes en Florida

Ante la falta de apoyo y el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, los bancos de alimentos que realizan entregas a domicilio buscan voluntarios que sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con estatus legal.

Banco de alimentos atiende a 100 familias migrantes a domicilio en Florida (FB FeedHopeNow)

“Hemos creado alianzas con distintas personas. Nosotros preparamos los alimentos y ellos realizan rutas diarias para llevar la comida a las casas, en los horarios en que las familias se sienten más seguras”, explicó el líder comunitario.

De acuerdo con Second Harvest, la organización atiende a 870 entidades benéficas que distribuyen alimentos en Florida Central. El banco de alimentos aclaró a Telemundo que no recopila ni almacena información personal ni sobre el estatus migratorio de las personas que reciben ayuda.

El líder comunitario añadió que algunos migrantes dejaron de asistir incluso a entregas comunitarias luego de que, tras acudir a citas con el ICE, les colocaran grilletes electrónicos, lo que limita su movilidad.

Dónde dan comida gratis en Florida en la primera semana de febrero de 2026

El banco de alimentos Farm Share anunció que repartirá comida gratuita del 2 al 7 de febrero de 2026 en distintas regiones de Florida.

Entregan alimentos gratis en Florida en febrero de 2026 (FB FeedHopeNow)

El calendario de entrega y los lugares donde se dará la comida son:

Región norte

7 de febrero de 2026

Tallahassee – Celebrate New Life : 9.00 a 10.00 hs

Woodville – Carters Corner (condado de Leon): 10.00 a 11.00 hs

Región sur