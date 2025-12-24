Cómo funciona el transporte de Miami-Dade en Navidad y Año Nuevo: horarios del 24, 31 y feriados

El Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW, por sus siglas en inglés) del condado de Miami-Dade, dio a conocer los horarios especiales que tendrán los servicios públicos de la entidad en Navidad y Nochevieja. El 24 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero, estos será la programación.

El transporte de Miami-Dade durante Navidad: así funcionará

A través de redes sociales, la agencia local informó que el transporte público de Miami-Dade, como Metrobus, Metrorail, Metromover y MetroConnect, se mantendrá en servicio regular en Navidad, para el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre.

El servicio regular entre semana se realizará el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre DTPW - DTPW

Para el jueves 25 de diciembre de 2025, los servicios operarán en un horario dominical.

Mientras que las oficinas del condado de Miami-Dade, que incluyen las administrativas de DTPW, Servicio al Cliente y Transporte Especial (STS, por sus siglas en inglés), estarán cerradas el 25 de diciembre.

Los clientes de STS todavía pueden reservar o cancelar viajes llamando al 305-871-1111.

Horarios del transporte de Miami-Dade el 31 de diciembre y 1° de enero

El Departamento de Transporte y Obras Públicas dio a conocer en un comunicado que, a medida que se acerca el final del año 2025, la agencia tiene como objetivo asegurarse de que los usuarios del transporte público y la comunidad en general conozcan su cronograma de servicios.

Estos son los horarios para Nochevieja:

Miércoles 31 de diciembre de 2025

-Metrorail y Metromover operarán un servicio extendido hasta las 2 hs (madrugada) del jueves 1° de enero de 2026, con trenes de las líneas Verde y Naranja en circulación cada 30 minutos.

-Metrobus y MetroConnect funcionarán en un horario regular de días laborables, entre las 5.30 y las 20 hs, según la ruta.

Para aquellos que asistan a las celebraciones en el centro de Miami en la víspera de Año Nuevo, habrá horario especial DTPW - DTPW

Jueves 1° de enero de 2026

-Metrorail y Metromover funcionarán en su horario habitual de fin de semana. El primero opera de las 5 hs a la medianoche los siete días de la semana, el segundo de 5.30 a 22 hs.

-Metrobus y MetroConnect operarán en horario dominical.

La agencia local también informó que los estacionamientos en las estaciones de Metrorail permanecerán abiertos hasta las 3 hs. (madrugada) del jueves 1° de enero de 2026.

Mientras que las oficinas del condado de Miami-Dade estarán cerradas el jueves 1° de enero, incluidas todas las localidades administrativas y de servicio al cliente del DTPW.

Los Servicios de Transporte Especial no se verán afectados por este día festivo del condado y mantendrán su servicio habitual.

Los clientes de STS pueden llamar al número de reservas (305) 871-1111 para reservar o cancelar un viaje.

En Miami: transporte para las festividades de Año Nuevo

El DTPW también informó que para aquellos que asistan a las celebraciones en el centro de Miami en la víspera de Año Nuevo, los últimos trenes en dirección norte y sur saldrán de la estación Government Center aproximadamente a las 2 hs (madrugada). Sin embargo, no se permitirá la entrada a las estaciones de Metrorail después de las 2 hs, solo la salida.

Las tarifas se pueden pagar con EASY Card, pago sin contacto o aplicaciones de tránsito. Los motoristas también pueden administrar servicios en línea, lo que incluye compras de tarifas y Lost & Found.