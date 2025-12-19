¿Nieve en Florida para Navidad? Las posibilidades de una tormenta para esta fecha, según The Old Farmer’s Almanac

A pocos días de la celebración navideña, el clima vuelve a ocupar un lugar central en la planificación de reuniones, viajes y actividades al aire libre en Florida. Mientras en buena parte de Estados Unidos la atención se concentra en la posibilidad de una Navidad Blanca, en el Estado Soleado la duda es si existe algún escenario que permita pensar en frío extremo o incluso en una tormenta de nieve.

El pronóstico de largo plazo de The Old Farmer’s Almanac para Florida

El pasado 2 de diciembre, The Old Farmer’s Almanac difundió su perspectiva climática para la semana de Navidad en América del Norte, con mapas regionales pensados especialmente para quienes planean viajes durante uno de los períodos más intensos del año.

El informe de largo plazo sitúa a Florida en una zona de "viajes tranquilos" para la semana del 25 de diciembre. De todas formas se prevén temperaturas ligeramente por debajo de lo normal para la región Old Farmer’s Almanac

Según el informe, Florida se ubicó dentro de la región con tiempo estable, cielos despejados y precipitaciones mínimas. Ese escenario contrasta de manera directa con las áreas del norte y del centro del país norteamericano, donde sí se anticiparon nevadas y episodios invernales severos.

De acuerdo al pronóstico, estos son las condiciones esperadas en el Estado Soleado:

Temperaturas por debajo de lo normal para la región, aunque sin extremos asociados a frío intenso o eventos invernales severos.

Predominio de condiciones soleadas durante la semana de Navidad.

Ausencia de nieve en los mapas regionales que cubren el sudeste de Estados Unidos.

Expectativa de viajes fluidos y sin complicaciones meteorológicas significativas.

Incluso en el resumen regional, Florida apareció destacada como una de las zonas con “desplazamientos tranquilos”, lo que reforzó la idea de que no existen indicios de tormentas de nieve ni de fenómenos asociados a ese tipo de eventos.

Jacksonville: el pronóstico para el norte de Florida en Navidad

Al observar los pronósticos actualizados de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Jacksonville, el panorama se mantiene alineado con aquella previsión inicial del almanaque. La oficina, que cubre el noreste de Florida y el sureste de Georgia, describió el pasaje de un frente frío durante las últimas horas del viernes, con cambios transitorios en el viento y algunas lluvias débiles.

Contrario a la expectativa invernal, el noreste de Florida espera un día de Navidad inusualmente cálido VisitOrlando

De acuerdo con el informe oficial:

Se registrarán ráfagas del suroeste de hasta 30 millas por hora (48 km/h), con picos breves de 35 millas por hora (56 km/h) al paso del frente.

Tras el avance del sistema frontal, se espera una mejora progresiva del tiempo, con cielos despejados durante la tarde.

Para las noches previas al fin de semana, las temperaturas mínimas descenderán a valores cercanos a los 35°F (2°C) en sectores interiores del sureste de Georgia y entre 38°F y 40°F (3°C a 4°C) en el noreste de Florida.

Hacia Navidad, el pronóstico a largo plazo indicó un marcado ascenso térmico, con máximas previstas en el rango de los 75°F a 78°F (24°C a 26°C), alrededor de 10°F por encima de lo normal para esta época.

El NWS también mencionó la posibilidad de algunas lloviznas costeras aisladas, con probabilidades muy bajas, y vientos del noreste algo más intensos al inicio de la semana, aunque lejos de niveles extremos. En ningún tramo del pronóstico apareció referencia alguna a nieve o a temperaturas compatibles con ese tipo de fenómeno.

Miami: el clima previsto para el sur de Florida en Navidad

Más al sur, la oficina del NWS en Miami reforzó todavía más la idea de una Navidad cálida y estable. En su informe de pronóstico del 19 de diciembre, el organismo destacó que las temperaturas se mantendrán elevadas incluso antes del ingreso de frentes débiles, con valores muy por encima de lo habitual para diciembre.

Entre los puntos principales del análisis se destacaron:

Máximas diurnas en el corto plazo que alcanzarán los 85°F (29°C) en gran parte del sur de Florida, con sectores del Golfo en torno a los 82°F (28°C).

Persistencia de condiciones mayormente secas durante el fin de semana, con apenas la chance de algún chaparrón aislado sobre la costa este.

Para los días previos a Navidad, temperaturas que oscilarán entre los 77°F y 82°F (25°C a 28°C), con noches templadas.

Incremento de los vientos del este y noreste a comienzos de la semana, en asociación con un frente frío que avanzará desde el Atlántico, aunque sin descenso brusco de temperatura.

Para los días previos al 25 de diciembre, el sur de Florida mantendrá un patrón de temperaturas templadas entre los 77°F y 82°F (25°C a 28°C) Facebook/City of Miami Government

El NWS subrayó que, si bien podrían darse lluvias dispersas entre lunes y martes, el aire en niveles medios y altos se mantendrá seco, lo que limitará cualquier desarrollo significativo. En ese contexto, la posibilidad de nieve resulta inexistente por la falta de frío.

Melbourne, Orlando y el centro de Florida: clima estable rumbo a Navidad

La oficina del NWS en Melbourne, responsable del centro este con zonas como Orlando, presentó un diagnóstico similar. En su informe, describió el ingreso de aire algo más fresco durante la noche del viernes, seguido rápidamente por un retorno a temperaturas superiores a lo normal para la temporada.

Según el pronóstico difundido:

Las mínimas nocturnas del viernes descenderán transitoriamente a valores de entre 45°F y 50°F (7°C a 10°C) en sectores del interior, con zonas costeras algo más templadas.

Las máximas diurnas se ubicarán en el rango de los 78°F a 82°F (26°C a 28°C) durante el fin de semana y los días siguientes.

Los vientos aumentarán levemente tras el paso de un frente frío, con velocidades sostenidas de 10 a 15 millas por hora (16 a 24 km/h).

Para la semana de Navidad, el patrón favorecerá a partir del lunes el ingreso de nubes bajas desde el océano, aunque sin lluvias persistentes ni eventos de tiempo severo. Con temperaturas diurnas en los 78°F (alrededor de 25°C) y noches suaves, el contexto queda muy lejos de cualquier escenario invernal extremo.