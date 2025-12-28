Cómo será el nuevo servicio de taxis acuáticos sin costo en Miami Beach: rutas, horario e inauguración

La ciudad de Miami Beach, Florida, lanzará un servicio de taxis acuáticos para viajar dentro de la ciudad y hacia zonas cercanas. Como alternativa al auto, los pasajeros podrán atravesar la costa y visitar el centro urbano con este novedoso sistema de transporte.

Rutas del servicio de taxis acuáticos en Miami Beach

La Comisión de la Ciudad de Miami Beach aprobó una resolución para autorizar a la administración local el cierre del acuerdo con Water Taxi of Miami Beach LLC.

Este servicio de transporte acuático comenzará a operar en las próximas semanas.

Cuáles serán los horarios de los taxis acuáticos en Miami Beach Water Taxi

En un comunicado publicado el 17 de diciembre, el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, detalló los esfuerzos para incorporar este servicio.

Sobre el acuerdo entre la compañía y la administración, indicó que se trata de una “iniciativa revolucionaria que puede aliviar la congestión del tráfico mediante un transporte público más limpio y eficiente".

En ese sentido, añadió: “Es un momento emocionante para avanzar con proyectos de movilidad que realmente mejoren la calidad de vida de nuestros residentes y visitantes”.

Miami Beach incorporará a principios de 2026 los taxis acuáticos gratuitos en su sistema de transporte Water Taxi

El sistema se puso a prueba en la región durante la Semana del Arte de los últimos dos años. En esos ensayos, las rutas establecidas recorrieron dos ubicaciones estratégicas, que se mantendrán de forma permanente como puntos de partida cuando se inaugure el servicio en la ciudad de Florida. Estas son:

El Parque Memorial Maurice Gibb (en el 1790 Purdy Ave., Sunset Harbour).

(en el 1790 Purdy Ave., Sunset Harbour). El Venetian Marina and Yacht Club (en el 1635 North Bayshore Drive, Bahía Biscayne de Miami).

Horarios de operación de los taxis acuáticos en Miami Beach

Los taxis acuáticos de Miami Beach partirán cada 30 y 60 minutos aproximadamente, en función de la franja horaria. Sus horarios de circulación serán:

De 7 horas a 16.30 hs : cada hora.

: cada hora. De 16.30 hs a 19.30 hs: cada media hora.

Este método de transporte únicamente operará entre semana y no funcionará los sábados y domingos, al menos en una fase inicial del programa, según informaron las autoridades locales.

En tanto, la capacidad de los taxis acuáticos será de un máximo de 55 pasajeros, con embarcaciones de 12 metros.

Las embarcaciones de 12 metros tienen una capacidad para trasladar a 55 pasajeros como máximo Water Taxi

Cuánto costará y cuándo se inaugurará el servicio de taxis acuáticos en Miami Beach

Las autoridades de Miami Beach indicaron que el servicio de transporte será gratuito, mientras que el inicio de funcionamiento de estos taxis está previsto para el 20 de enero de 2026.

Además, los funcionarios anticiparon que los taxis acuáticos, que ya operan en Fort Lauderdale, podrían expandirse en la parte occidental de la ciudad, así como a lo largo de la vía fluvial de Indian Creek. Este proyecto dependería de la financiación adicional.

La administración de Miami Beach aclaró que los autobuses de Miami-Dade County Transit y el sistema de tranvía gratuito de la ciudad continuarán sus operaciones con normalidad. Además, se mantendrán los servicios de transporte gratuito a demanda en sectores de Mid Beach y North Beach, que funcionan en el marco de la asociación con Freebee.