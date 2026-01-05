Cómo conectarse a Starlink desde Venezuela: el servicio gratuito de internet satelital que ofreció Elon Musk

En medio de la tensión en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro, el magnate de la tecnología Elon Musk anunció que ofrecerá servicio gratuito de internet satelital Starlink en la región hasta febrero. La medida busca garantizar la conectividad de los venezolanos, quienes deberán contar con el equipo necesario para aprovecharla.

El servicio que Elon Musk ofreció en Venezuela

La página web oficial de Starlink confirmó que brindará servicio de banda ancha gratuito a las personas en Venezuela hasta el 3 de febrero.

Starlink, de Elon Musk, brindará servicio de banda ancha gratuito a las personas en Venezuela hasta el 3 de febrero

En el comunicado, especificó:

Para clientes activos: no se requiere ninguna acción . Los créditos de servicio gratuitos se aplican actualmente de forma proactiva a la cuenta.

. Los créditos de servicio gratuitos se aplican actualmente de forma proactiva a la cuenta. Para clientes inactivos: si la persona pausó el servicio o su cuenta quedó inactiva por motivos de pago, se aplican créditos de servicio gratuitos de forma proactiva a su cuenta, lo que le permitirá reactivar el servicio durante este período.

Para conectarse a la red de Starlink con ancho de banda completo (streaming, navegación, videollamadas, etc.), el usuario necesita un kit que generalmente incluye:

Antena parabólica Starlink.

Router Wi-Fi.

Cables y soporte de montaje.

Por el momento, no hay confirmación oficial de entrega gratuita de equipos nuevos en Venezuela. De este modo, el cliente debería comprarlo o importarlo si aún no lo tiene.

Paso a paso: cómo conectarse a Starlink desde Venezuela

De acuerdo con el sitio web oficial de Starlink, para conectarse a la red desde Venezuela la persona debe seguir varios pasos.

Crear una cuenta o iniciar sesión en Starlink : ingresar al sitio e introducir la dirección que el cliente usará para el equipo (puede requerir una dirección física válida de algún país donde sí esté oficialmente soportado mientras el servicio sigue en modalidad especial).

: ingresar al sitio e introducir la que el cliente usará para el equipo (puede requerir una dirección física válida de algún mientras el servicio sigue en modalidad especial). Instalar la antena : colocarla con vista despejada al cielo (sin obstrucciones como árboles o techos metálicos). La aplicación puede ayudar a determinar la mejor ubicación para su instalación.

: colocarla con (sin obstrucciones como árboles o techos metálicos). La aplicación puede ayudar a determinar la mejor ubicación para su instalación. Conectar los cables .

. Encender el equipo y seguir las instrucciones en la aplicación.

Los nuevos usuarios de Starlink deben seguir ciertos pasos para activar su cuenta y utilizar el servicio freepik

Cuando el equipo esté encendido y apunte al cielo, se conectará automáticamente a la constelación de satélites y proporcionará la conexión.

Es importante también recordar que si la persona utiliza Starlink Roam en un país disponible diferente de su dirección de envío (marcado como “Disponible”) durante más de dos meses, es posible que deba actualizar su dirección registrada a su nueva ubicación o, de lo contrario, el servicio se restringirá.

Cómo obtener el kit de Starlink desde Venezuela

En el país latinoamericano no está habilitada la venta directa de productos de la empresa de Musk. No obstante, las personas pueden intentar hacer la compra en el sitio web y colocar una dirección donde el servicio sí esté oficialmente disponible (normalmente en países cercanos: Colombia, Panamá, etc.).

Luego, deben recibir el kit en esa dirección e importarlo a Venezuela. Esta opción puede implicar gastos de envío y gestiones aduaneras que pueden elevar el costo total significativamente.

Las personas en Venezuela pueden comprar el kit de Starlink e intentar importarlo desde un país vecino Amazon

Otra alternativa es comprar el equipo a vendedores que lo comercializan en páginas como MercadoLibre, sitios locales o distribuidores. Para ello, es necesario que los usuarios verifiquen que el kit sea genuino y no una copia. Además, tienen que revisar que tenga garantía o soporte local.

En general, el costo base del equipo estándar directamente en el sitio oficial suele rondar los US$599 aproximadamente. Una vez concluida la promoción, las personas que contraten el servicio tendrán que suspenderlo o de lo contrario abonarán el monto regular.