De California a Nueva York: los estados que aumentaron el salario mínimo en enero de 2026

Para abordar el efecto de la inflación y el aumento en el costo de vida, varias jurisdicciones de Estados Unidos aplicaron un aumento del salario mínimo desde el 1° de enero de 2026. En total, se trata de 19 estados que hicieron modificaciones desde el comienzo de este año. En tanto, otros tres tienen subas previstas para los próximos meses.

Los 19 estados de EE.UU. que aumentaron el salario mínimo el 1° de enero de 2026

Los datos se desprenden de un reporte del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, que recopiló información de estados en todo EE.UU. El informe también contempla la situación de muchas ciudades y condados, que en ocasiones decidieron diferenciarse de la política estatal y elevar el sueldo base de manera local.

19 estados de Estados Unidos ya aumentaron el salario mínimo desde el 1° de enero Mark Lennihan - AP

Según la información, estas son las 19 jurisdicciones que ya elevaron el salario mínimo y los valores por hora:

Arizona : US$15,15.

US$15,15. California : US$16,90 (aunque tiene montos diferenciados para ciertos sectores).

US$16,90 (aunque tiene montos diferenciados para ciertos sectores). Colorado: US$15,16.

US$15,16. Connecticut: US$16,94.

US$16,94. Dakota del Sur: US$11,85.

US$11,85. Hawái: US$16.

US$16. Maine: US$15,10.

US$15,10. Michigan: US$13,73.

US$13,73. Minnesota: US$11,41.

US$11,41. Missouri: US$15.

US$15. Montana: US$10,85.

US$10,85. Nebraska: US$15.

US$15. Nueva Jersey : US$15,92.

US$15,92. Nueva York : US$17 (en algunos sectores el sueldo base es de US$16).

US$17 (en algunos sectores el sueldo base es de US$16). Ohio: US$11.

US$11. Rhode Island: US$16.

US$16. Vermont: US$14,42.

US$14,42. Virginia: US$12,77.

US$12,77. Washington: US$17,13.

Los estados de EE.UU. que aumentarán el sueldo mínimo en 2026

Aunque no aplicaron el cambio desde el 1° de enero, otros tres estados también tienen aumentos dispuestos para este 2026.

En primer lugar, Florida establecerá el salario mínimo en US$15 la hora a partir del 30 de septiembre.

Florida aumentará el sueldo mínimo en septiembre Freepik

Por su parte, Alaska subirá a US$14 el sueldo base, mientras que Oregon lo llevará a US$15, aunque algunos trabajadores podrían quedar con remuneraciones por debajo de ese valor. Ambas actualizaciones se harán efectivas en julio.

28 estados no aumentarán el salario mínimo: muchos se rigen por la tarifa federal

A diferencia de los 22 estados que actualizarán el sueldo base por hora de los trabajadores, el resto de las jurisdicciones mantendrá el mismo valor durante el 2026. En algunos casos, se trata de sitios que se rigen por el salario mínimo federal de US$7,25, que no se actualiza desde 2009.

Así queda dispuesto el listado completo, con los primeros ocho con valores por encima de ese umbral y el resto regido por el sueldo base federal:

Arkansas : US$11

: US$11 Delaware : US$15

: US$15 Illinois : US$15

: US$15 Maryland : US$15

: US$15 Massachusetts : US$15

: US$15 Nevada : US$12

: US$12 Nuevo México : US$12

: US$12 West Virginia : US$8,75

: US$8,75 Alabama

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

28 estados de EE.UU. no aumentarán el salario mínimo durante 2026

Mississippi

Nuevo Hampshire

Oklahoma

Pensilvania

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Wyoming

La crisis de asequibilidad de viviendas y el salario mínimo en EE.UU.

De acuerdo con reporte Out of Reach, que fue citado por el Proyecto Nacional de Derecho Laboral en su informe, solo 219 condados de los más de 3000 en EE.UU. tienen oferta de apartamentos de un dormitorio que son accesibles con un salario mínimo.

En todos esos casos, se trata de zonas ubicadas en estados que establecieron montos del salario base por encima de la referencia federal.